Kayseri merkezli FETÖ/PDY operasyonu Kayseri merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, daha önce görevden ihraç edilen 9 polisten 7'si yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, görevlerinden ihraç edilen 7 polis gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 9 eski polisin yakalanması için operasyon düzenledi. Kayseri merkezli, Yozgat, Kahramanmaraş ve Malatya'da gerçekleştirilen operasyonda, A.M.M, B.K, H.İ, M.E.Ö, M.B, S.Ş. ve V.B. gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.



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