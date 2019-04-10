Kayseri merkezli 8 ilde FETÖ operasyonunda 6 tutuklama Kayseri merkezli 8 ilde ihraç edilen polislerle ankesörlü telefonla irtibata geçen mahrem imamlara yönelik yapılan FETÖ/PDY terör örgütü operasyonunda gözaltına alınan 13 kişiden 6’sı tutuklandı.

Kayseri merkezli 8 ilde ihraç edilen polislerle ankesörlü telefonla irtibata geçen mahrem imamlara yönelik yapılan FETÖ/PDY terör örgütü operasyonunda gözaltına alınan 13 kişiden 6’sı tutuklandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, FETÖ/PDY terör örgütü ile bağlantılarından dolayı farklı tarihlerde KHK ile meslekten ihraç edilen ve örgütün "mahrem imamları" ile ankesörlü telefonlardan irtibat kurdukları belirlenen 13 eski emniyet personeli hakkında Kayseri 3. Sulh Ceza Hakimliğince gözaltı kararı verilmiş, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince şüphelilerin yakalanması için Kayseri merkezli Ankara, Erzincan, Niğde, Sivas, Gaziantep, Kırıkkale ve Malatya’da operasyon başlatılmıştı. Çeşitli adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden işlemleri tamamlanan 6 kişi adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen E.K, A.K, N.S, Y.B, C.E. ve A.Ç, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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