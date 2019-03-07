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Kayseri merkezli 7 ilde jandarma ekiplerinin başlattığı operasyonda, renkli reçeteyle alınabilen uyuşturucu içerikli ilaçları yasa dışı yollarla sattıkları iddia edilen aralarında doktor ve eczacıların da bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.

07 Mart 2019 Perşembe 09:12
Kayseri merkezli 7 ilde jandarma ekiplerinin başlattığı operasyonda, renkli reçeteyle alınabilen uyuşturucu içerikli ilaçları yasa dışı yollarla sattıkları iddia edilen aralarında doktor ve eczacıların da bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 09:12
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