Kayseri merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 3 gözaltı Kayseri merkezli 3 ilde yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonlarda, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullandığı belirlenen 3 kişi, gözaltına alındı.

Kayseri merkezli 3 ilde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.



Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayseri merkezli 3 ilde örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullanıp, sohbet toplantılarına katılan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 1'i kadın 3 kişi gözaltına alındı. Kayseri Devlet Hastanesi'ndeki Adli Tabiplikte sağlık kontrolünden geçirilen 3 kişi, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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