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Kayseri merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu

Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından kontörlü hatlardan FETÖ’nün mahrem imamları tarafından aranan 22 muvazzaf, 10’u KHK ile askeri okullardan ilişiği kesilen 4’ü emekli ve ihraç olan 36 şüpheliye yönelik Kayseri merkezli 13 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

20 Mart 2019 Çarşamba 09:22
Kayseri merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu

Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından kontörlü hatlardan FETÖ’nün mahrem imamları tarafından aranan 22 muvazzaf, 10’u KHK ile askeri okullardan ilişiği kesilen 4’ü emekli ve ihraç olan 36 şüpheliye yönelik Kayseri merkezli 13 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.


Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ/PDY) TSK Asker mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik başlatılan çalışmalarda, Kayseri’de bakkal ve büfe olarak faaliyet gösteren iş yerlerinde kontörlü olarak kullanıldığı anlaşılan sabit hatlardan 53 Askeri personelin ardışık olarak arandıkları belirlendi. Aramaların TSK mensuplarından sorumlu Mahrem imamlar tarafından yapılan örgütsel aramalar olduğu değerlendirildi. Şüpheliler hakkında FETÖSilahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak suçundan soruşturma başlatılırken, yapılan çalışmalarda, şüphelilerin 17’si hakkında daha önceden FETÖ soruşturması yapıldığı belirlendi.


Haklarında işlem yapılmayan 22’si Muvazzaf, 10’u KHK ile askeri okullardan ilişiği kesilen, 4’ü emekli ve ihraç olmak üzere 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Karar sonrasında bu gün sabah saatlerinde Kayseri merkezli, Ankara, İzmir, Samsun, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Tunceli, Isparta, Balıkesir, Aksaray, Diyarbakır ve Van illerinde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 09:22
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