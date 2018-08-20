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Kayseri kurban bayramı namaz vakti 2018 Kayseri bayram sabah ezan kaçta okunacak?

Kayseri kurban bayramı namazı saat kaçta 21 Ağustos2018 Salı sorusunun yanıtı burada. 2018 Kurban bayramı namazını kılacak olanlar Müminler, 2018 Kayseri Kurban bayram namazı saati kaçta ve Kayseri sabah ezanı kaçta okunacak? diye merak ediyor. İşte Kayseri Kurban bayramı namazı saati ve vakti

20 Ağustos 2018 Pazartesi 11:18
Kayseri kurban bayramı namaz vakti 2018 Kayseri bayram sabah ezan kaçta okunacak?

Kayseri kurban bayramı namazı saat kaçta 21 Ağustos2018 Salı sorusunun yanıtı burada. 2018 Kurban bayramı namazını kılacak olanlar Müminler, 2018 Kayseri Kurban bayram namazı saati kaçta ve Kayseri sabah ezanı kaçta okunacak? diye merak ediyor. İşte Kayseri Kurban bayramı namazı saati ve vakti Dini bayramlardan ikincisi olan Kurban Bayramını Salı günü idrak edeceğiz. Kurban Bayram namazının sevabından istifade etmek isteyen vatandaşlar kurban bayram namaz saatlerini merak ediyor. Peki Bingöl Kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Diyanet takvimine göre, 21 Ağustos Salı günü Kayseri Kurban Bayram namazı saati 06:37'de kılınacak.

Kurban Bayram namazı saat kaçta kılınacak sorusu ile bayram namazı saati sorgulamaları, salı günü sabah saatlerinde cemaatle kılınacak namaz çerçevesinde araştırılmaya devam ediliyor. Birçok vatandaşın sorguladığı 2018 bayram namazı saat bilgileri, kurban kesim işlemlerini duruma göre ayarlayacak olan birçok vatandaşın gündeminde yer aldı. Peki, 2018 Kurban bayram namazı saati hangi ilde kaç olacak? İşte, bayram namazına dair merak edilen tüm detaylar

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Teşrik tekbiri ne zaman başlar? Teşrik tekbiri nasıl ve kaç defa getirilir?

BAYRAM NAMAZININ VAKTİ NEDİR?

Bayram Namazı. Güneşin doğması ve bir miktar yükselip kerahet vaktinin çıkmasından sonra cemaatle kılınan bayram namazı zeval vaktinin girmesine kadar eda edilebilir. Mazeretleri sebebiyle ilk gün bayram namazını kılamayanlar ramazan bayramında ikinci gün, kurban bayramında ikinci ve üçüncü gün de kılabilirler.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram namazı kılmak vaciptir. İki rekat olarak cemaatle kılınır. Tek başına Bayram namazı kılınmaz.

Vacip oluşunun ve kılınmasının şartları, aynen Cuma namazının şartları gibidir. Ezan okunmaz, kamet yapılmaz.

Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez bayram namazı kılınır. Ramazan ve Kurban bayramının birinci günü kılınır.

2 Rekat Bayram Namazının Kılınışı

Önce “Niyet ettim vacip olan bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama” diye niyet edilerek namaza durulur.

Sonra imam ve cemaat sessiz bir şekilde “Subhaneke” duasını okunur.

Sübhanekeden sonra imamla birlikte “Allahu Ekeber” diyerek üç defa tekbir getirilir. Tekbir getirirken eller kulaklara kaldırılıp (iftitah tekbirinde oldugu gibi), birinci ve ikincisinde iki yana bırakılır. Üçüncüsünde, göbek altına bağlanır.

Üçüncü Tekbirin ardından elleri bağlayınca İmam önce Fatiha, sonra Kur’an’dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okur ve imamla birlikte rükuya eğilinir.

Rüku ve Secdeler yapilarak ayaga (ikinci rekata) kalkilir ve eller baglanir.

İkinci rekatta, imam önce Fatiha ve Kur’an’dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okur. Sonra imamla birlikte “Allahu Ekeber” diyerek üç defa tekbir getirilir. Tekbir getirirken eller kulaklara kaldırılıp yana bırakılır. Üçüncüde de yanlara bırakılır. Dördüncü tekbirde elleri kulaklara kaldırmayıp, rükuya eğilinir.

Rüku ve Secdeler yapilarak oturulur.

Oturuşta imam ve cemaat, Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâdualarını okur.

Dualardan sonra imamla birlikte önce sağa, sonra sola selam verip namaz bitirilir.

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 11:18
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