Kayseri koruyucu ailede 4. sırada

Kayseri Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruyucu ailelere yönelik düzenlenen programda konuşan İl Müdürü Nevzat Özer; "Koruyucu aile olarak Türkiye’de 4. sıradayız. Bizler; koruyucu aileliği kalbe ve gönle dokunma sanatı olarak tanımlıyoruz" dedi.

Bir restorantta düzenlenen programa Vali Şehmus Günaydın ve eşi Aysel Günaydın, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer ve personeli, koruyucu aile ve çocuklar katıldı. Programda konuşan İl Müdürü Nevzat Özer; “Kayseri Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak koruyucu aile olarak Türkiye’de 4. sıradayız. Bakanlık ve devlet olarak daha çok kurum olarak yaklaşımdan ziyade aile olarak yaklaşımı temel felsefe haline getirip öncelikle çocuklarımızı ailelerinin yanında yetiştirip eğer yok ise daha çok yakın çevre modeli dediğimiz aile modeliyle barındırmaya çalışıyoruz. Bizler; koruyucu aileliği kalbe ve gönle dokunma sanatı olarak tanımlıyoruz. Aynı zamanda koruyucu ailelik demek çocuğunu sadece karnında büyüten değil kalbinde büyüten olarak tanımlıyoruz" dedi.

Vali Şehmus Günaydın ise çocukları geleceğe hazırlayan ailelere teşekkürlerini ileterek; “Tabi ki koruyucu ailelerimiz çocuklarımıza sadece evlerini değil gönüllerini ve yüreklerini açıyorlar. Bu çocuklarımızın hayata hazırlanması için, hayatta karşılaşacakları zorluklar karşısında iyi bir şekilde eğitim verip ve onlara hayatları boyunca lazım olacak konularda yardımcı olmak üzere çok büyük bir özveri gösteriyorlar. Bundan dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu yapılan hayırlı hizmetin hem bu dünyada hem de ahirette kendilerine büyük kazanç sağlayacağını da buradan ifade etmek istiyorum. Bu çocuklarımızı aldıkları, evlerine misafir ettikleri zaman bütün sorunlarıyla ilgileniyorlar. Bu çocuklarımızı her anlamda çok iyi yetiştirmeliyiz, iyi eğitmeliyiz. Onlara iyi eğitim vermeliyiz ki ileride bu çocuklarımız ülkemize ve milletimize hayırlı hizmetler versinler. Bizler; sıkıntıları giderme, yaşanan sorunları asgariye indirme adına çalışmalar yapıyoruz. Öngördüğümüz önerilerimizi bakanlıklarımıza bildiriyoruz. Sizlerin de bu konuda yaşadıklarınız çok önemli. Yaşadığınız sorunlardan arkadaşlarımız önemli notlar alıyorlar. Bundan sonraki ailelerimizin ve çocuklarımızın bu sorunları yaşamamaları adına da her türlü tedbiri alıyoruz" ifadelerini kullandı.