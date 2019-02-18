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Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koyun yetiştiricilerinin yanında

162 bin küçükbaş hayvanın bulunduğu Pınarbaşı ilçesinde koyun yetiştiricilerini ziyaret eden Pınarbaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Ürker, "Teknik konularda tüm veteriner hekim arkadaşlarla üreticilerimizin yanındayız" dedi.

18 Şubat 2019 Pazartesi 10:41
Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koyun yetiştiricilerinin yanında

162 bin küçükbaş hayvanın bulunduğu Pınarbaşı ilçesinde koyun yetiştiricilerini ziyaret eden Pınarbaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Ürker, "Teknik konularda tüm veteriner hekim arkadaşlarla üreticilerimizin yanındayız" dedi.


Koyunculuk faaliyetlerinin aktif şekilde yürütüldüğü Pınarbaşı ilçesinde 162 binküçükbaş hayvan bulunuyor. İlçede 80 bin civarında anaç koyun ve keçi bulunduğunu hatırlatan Pınarbaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Ürker, "İlçe Müdürlüğü olarak teknik konularda tüm veteriner hekim arkadaşlarla üreticilerimizin yanındayız. Yeni doğan kuzularımızın sağlıklı ve verimli bir şekilde büyümeleri için hastalıklara karşı koruyucu aşıları yapılmakta, yemleme ve bakım konularında üreticilerimize teknik destek verilmektedir" dedi.


Pınarbaşı ilçesine bağlı Küçükpotuklu Mahallesi’nde ikamet eden ve uzun yıllardır koyun yetiştiriciliği yapan Ertuğrul Öcal, "Koyun yetiştiriciliği benim baba mesleğim. Köyde geçim kaynağımız tarlaya ektiğimiz buğday ile yetiştirdiğimiz bu koyunlar. Ben baba mesleğini sürdürüyorum. Bizde koyunculuk çok eski zamanlara kadar uzanıyor. Doktor ve mühendis kardeşlerim var bu koyunlar sayesinde okudular. Kardeşlerim izinlerinde gelip koyun kırkımına yardım ediyorlar. Koyunlarımız evimizin bereketi" diye konuştu.


5 ay önce gebe kalan koyunlarının şimdilerde doğum yapmaya başladığını, bazılarının ikiz ve üçüz doğum yaptığını dile getiren Öcal, "Koyunlarımız kuzuladıkça, ahırlarımızdan kuzu sesleri yükseliyor. Her yeni doğan yavruyla birlikte kuzuların sesi artıyor. Güzel bir melodi oluşuyor, alıştığımız bu sesi tekrar tekrar dinlemek de bizi mutlu ediyor. Bizde kuzuları soğuktan ve hastalıklardan korumanın çabası içerisindeyiz. Gündüz, kuzularla koyunlar birbirinden ayrı duruyor. Kuzuları ahırda tutuyoruz. Özellikle havanın soğuk olduğu dönemlerde avluya bile bırakmıyoruz. Sabah ve akşam saatlerinde kuzularımızı ve koyunlarımızı ağıla bırakıyoruz. Her kuzu, meleye meleye kendi annesini buluyor ve onu emip karnını doyuruyor. Şimdilerde kuzularımız çok küçük. Ancak en geç bir aya kadar kendilerini toparlayacaklar ve otlamaya da başlayacaklar. Pınarbaşı İlçe Tarım Müdürlüğümüzden çok memnunuz. Devletimizin verdiği yem bitkileri ve hayvancılık destekleri yerinde ve beğeniyoruz. Verilen desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 10:41
  1. doğa

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