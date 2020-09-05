Kayseri İl Sağlık Müdürü: Temaslı kişiler doğru bilgi vermiyor

Kayseri İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisiyle mücadeleye ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kayseri İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, koronavirüs ile mücadele süreciyle ilgili yaptığı açıklamada, "Pozitif olan kişilere temaslı oldukları kişiler sorulduğunda doğru bilgi verilmediğini üzülerek gözlemlemekteyim." diye konuştu.

Dr. Ramazan Benli, koronavirüs testi pozitif çıkan kişilerle temaslı olan vatandaşların izole edilmesinin önemine değindi. Buna karşın Benli, temaslı olan şahısların doğru bilgi vermediğini söyleyerek, “Bu dönemde temas içinde olan kişileri izole edemezsek, kontrol etme şansımız olmaz" diye konuştu.

Sağlık çalışanlarının zor şartlar altında gece gündüz demeden mücadele içinde olduğunun altını çizen Ali Ramazan Benli, virüsün tespit edilip çevrelenmesi ve riskli kişilerin dışarıda dolaşmasını engellemek için sağlık çalışanlarının emek verdiğini hatırlattı.

“Ancak pozitif olan kişilere temaslı oldukları kişiler sorulduğunda doğru bilgi verilmediğini üzülerek gözlemlemekteyim” diyerek üzücü gerçeği duyuran Benli, kural gereğinde koronavirüs şikayetlerinin başlamasıyla birlikte son 48 saat içerisinde 2-15 dakikadan fazla, maskesiz ve 1 metreden yakın birlikte olunan şahısların yakın temaslı sayıldığını söyledi. Benli, “Temaslı bilgisi doğru verilmediği zaman virüsün yayılımının önüne geçemeyiz” diyerek sözlerini bitirdi.

Türkiye'de son zamanlarda artan yeni tip koronavirüs vakalarına rağmen bazı vatandaşların rahatlığı, kurallara uyan vatandaşları çileden çıkarıyor. Tüm uyarılara rağmen düğün ve asker uğurlama gibi etkinlikler halen devam ederken, koronavirüs testi pozitif çıkan bazı şahısların karantina kurallarına uymaması, düğün gibi kalabalık ortamlara girmesi, temaslı olduğu kişilerin bilgisini doğru vermemesi veya temaslı olduğu bir kişide virüs çıkan kişinin kendisini açığa çıkarmaması virüsün yayılmasında etkili oluyor. Rehavet nedeniyle yayılan koronavirüs her gün onlarca kişinin ölmesine neden oluyor.