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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Tarafından Şehit Ailelerine Şanlıurfa İline Gezi Düzenledi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından şehit ailelerine Peygamberler Şehri Şanlıurfa iline gezi düzenlendi.

30 Nisan 2019 Salı 13:31
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Tarafından Şehit Ailelerine Şanlıurfa İline Gezi Düzenledi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından şehit ailelerine Peygamberler Şehri Şanlıurfa iline gezi düzenlendi.


80 Şehit yakının katıldığı gezide Şanlıurfa ilinde bulunan tarihi ve manevi mekanlar Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı rehberler eşliğinde gezildi. Gezide; Balıklıgöl Platosunda Hz. İbrahim’in doğduğu mağara, Halil-ür Rahman Gölü, Beddiüzaman Said Nursi’nin vefat ettikten sonra ilk defnedildiği mezarı, Balıklıgöl, Hz. Eyyub Peygamber (A.S.) Sabır Makamı ve Hz. Eyyub Peygamber (A.S.) Camii, Milattan önce 10 binli yıllarda inşa edildiği bilinen


ve tarihteki en eski ibadet merkezi olan Göbeklitepe, Tarihi Harran Evleri ve Harran Kalesi , tarihi hanlar ve çarşılar gezildi.


Duygu dolu anların yaşandığı gezide şehit aileleri Peygamberler Şehri Şanlıurfa ilinde bulunan manevi ve tarihi yerleri gezmekten çok mutlu oldu. Gezi ile ilgili düşüncelerini dile getiren Şehit Polis Memuru Muzaffer Tufaner’in eşi Memduha Tufaner: “ Kayseri İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür ederim. Çok güzel bir gezi oldu. 3 çocuğumla birlikte bu geziye katıldım. Özellikle küçük oğlum Ahmet’in mutluluğu görülmeye değerdi. Ayrıca gezi süresince her anımızda polislerimizin bizim yanımızdan ayrılmaması ve ilgilenmesi bizleri onurlandırdı ve gururlandırdı. Unutulmamak güzel bir duygu.” dedi.


Geziyle ilgili duygularını anlatan Şehit Polis Memuru Ertuğrul Taciroğulları’nın ablası Pınar Taciroğulları: “Polislerimizin bizlerle bu gezide sürekli ilgilendiler ve bir an olsun yanımızdan ayrılmadılar. Geziye katılan polislerimiz, Şehit kardeşim Ertuğrul’un emaneti olan bizlere sahip çıktılar. Polislerimizde kardeşimin sıcaklığını ve yakın ilgisini hissettim. İl Emniyet Müdürümüze ve polislerimize teşekkür ederim. Hepsinden Allah razı olsun.” dedi. Geziyle ilgili düşüncelerini ifade eden Şehit Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit’in ablası Emine Yiğit ise : “ Bu gezi sayesinde çok ailemizle kaynaşma fırsatı bulduk. Polislerimize teşekkür ediyoruz. Biz şehit ailelerine değer verip unutmadıkları için teşekkür ediyorum. Emniyetimizden Allah razı olsun.” dedi.


Geziye refakat eden Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Alparslan Şahin ise “ Kayseri Valiliğimizi öncülüğünde İl Emniyet Müdürlüğümüz koordinesinde 80 şehit yakınımıza Peygamberler Şehrimiz Şanlıurfa iline gezi düzenledik. Burada kültürel ve tarihi mekanları gezme fırsatına eriştik. Ayrıca buradaki manevi atmosferi yaşamış olduk. Amacımız şehit ailelerimize biraz da olsa moral motivasyon kaynağı olmaktı. Bunu da umarım başarmışızdır. Ben buradan bu gezide desteklerini esirgemeyen Kayseri Valiliğimize ve Büyükşehir Belediyemize, Şanlıurfa Valiliğine, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ve Haliliye Belediyesine teşekkür ediyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 30 Nisan 2019 Salı 13:31
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