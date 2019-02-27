Kayseri Hocalı Katliamını unutmadı

Azerbaycan’ın Hocalı şehrinde Ermeniler tarafından katledilen 613 şehit, çeşitli etkinliklerle anıldı.

Talas ilçesi Yenidoğan Mahallesindeki Hocalı Parkı içerisinde yer alan anıt önünde gerçekleştirilen törende konuşan Azerbaycan Kültür Eğitim Dayanışma Derneği Başkanı Elşan Gambarov, “Hepinize bu acı günümüzde bize destek olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Türk’ün tarihinde her zaman kanlı sayfalar olmuştur. En büyük ve sonuncu kanayan yaramız Hocalı’dır. En kısa zamanda Karabağ’da Talas Parkını, Talas Belediyesinin bizleri vermiş olduğu bu arazideki gibi Türkiye’deki kardeşlerimize inşallah armağan ederiz. Allah bir daha bizlere böyle acılar yaşatmasın” dedi. İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş ise Hocalı Katliamının Türk tarihinin en acı olaylarından birisi olduğunu ifade ederek; "Bugün çok anlamlı bir gün. Bilindiği gibi Türk tarihinin en acı olaylarından bir tanesi de Hocalı’da yapılan katliam. 613 savunmasız kardeşimiz, Ermeni çeteleri tarafından acımasızca katledildi. Bu acı, Türk tarihindeki önemli acılardan bir tanesi. Biz de Türk Milleti olarak bu önemli acı günü gelecek nesillere anlatmak, unutmamak için toplanmış bulunuyoruz" ifadelerini kullandı. Talas Belediye Başkanı ve Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr. Mustafa Palancıoğlu ise, zamanın çabuk geçtiğini belirterek, “Burada geçtiğimiz yıl Hocalı katliamını temsil eden anıtın açılışını yapmıştık” şeklinde konuştu. Her iki ülke tarihinde birçok acılara rastlandığını ifade eden Başkan Palancıoğlu, konuşmasına şöyle devam etti;

"27 yıl önce 613 çocuk, kadın, yaşlının şehit edildiği bir katliam söz konusu. Bu anıtla Azerbaycan’daki kardeşlerimize en azından bir nebze de olsa sahip çıkmaya çalıştık. Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın. Her zaman iki bayrak, iki devlet ama tek yürek, tek milletiz. Bizler kardeşiz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.” Konuşmaların ardından şehitler için saygı duruşunda bulunarak anıta çelenk konuldu. Ardından tören Türk ve Azerbaycan bayrakları ile hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle buradaki etkinlik sona erdi.

Daha sonra Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanlığı ile Erciyes Üniversitesi Uluslararası Öğrenciler Koordinatörlüğü tarafından anma programı düzenlendi. Konferans Salonu’nda düzenlenen program; saygı duruşunda bulunulması, Türkiye ve Azerbaycan milli marşlarının okunmasıyla başladı. Programın açılış konuşmasını yapan Azerbaycan Öğrenciler Temsilcisi Alihan Muharemi; "Hocalı’da Azerbaycan Türkleri ile savaşılmadı. Ansızın sivil hakla hücum edildi ve katledildiler. Ermenistan’ın kadın, çocuk, yaşlı, genç demeden 613 sivili öldürmesi hala akıllardadır. Dönemin Cumhurbaşkanı Elçibey, Hocalı Katliamı’nın ardından Türkiye Cumhuriyeti’nden yardım istemesine rağmen, maalesef dönemin hükümeti tarafından geri çevrilmiştir. Ancak 500 kişilik Rüzgar Birliği Başbuğ Alparslan Türkeş tarafından Azerbaycan’a yardım için gönderilmiştir. Aradan 27 sene geçmesine rağmen maalesef sesimizi dünya kamuoyuna duyuramadık. Bizim her zaman kardeş olarak gördüğümüz 7 bağımsız Türk Devleti’nden hiçbiri halen Hocalı Soykırımını tanımamaktadır" dedi. Uluslararası Öğrenciler Koordinatörlüğü adına konuşan Doç. Dr. Celil Aslan ise konuşmasında; "Günümüzde baktığımızda Azerbaycan coğrafyasının yaklaşık 4’te 1’i Ermeni işgali altında. Ermenistan’ın Orta Asya Türk Cumhuriyetleriyle Türkiye arasına bir hançer gibi sokulduğunu ve özellikle yerleştirildiğini görüyoruz. Burada özet olarak söylememiz gerekirse mesele şu; biz bunu önce kendi ülkemizde sonrasında kamuoyu oluşturarak Türk Dünyası dediğimiz diğer cumhuriyetlerle ortak bir hareket haline dönüştürebiliyor muyuz? Dünya kamuoyuna kendimizi anlatabiliyor muyuz?" ifadelerine yer verdi. Daha sonra kürsüye çıkan Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanı Volkan Çolak; “Hain Ermeni askerleri tarafından savunmasız ve silahsız 613 soydaşımız bundan tam 27 yıl önce şehit edilmiştir. Kanayan yaramız halen kabuk bağlamamış, ilk günkü acısını korumaktadır. Kayseri Ülkü Ocakları olarak bizlerde Hocalı katliamının yıldönümünde değerli katılımcılarımız ile birlikte kardeşimiz Azerbaycan Türklerinin acısını paylaşıyoruz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Doç. Dr. Yahya Bağçeci, Öğretim Görevlisi Aslı Aliyeva ve Azerbaycan Türklüğünü temsilen Ferhat Bedelov, Azerbaycan ve Hocalı Katliamı hakkında katılımcılara bilgiler verdi.