Kayseri Havalimanı’nda 181.845 yolcuya hizmet verildi DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2019 yılı Mayıs ayı havalimanı istatistiklerine göre; mayıs ayında Kayseri Havalimanı’nda iç hat yolcu trafiği 162.

DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2019 yılı Mayıs ayı havalimanı istatistiklerine göre; mayıs ayında Kayseri Havalimanı’nda iç hat yolcu trafiği 162.654, dış hat yolcu trafiği 19.191, toplam yolcu trafiği ise 181.845 oldu.

2019 yılı Mayıs ayında Kayseri Havalimanı’na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 1.072 oldu. Dış hatlar uçak trafiği 149 olmak üzere, toplam uçak trafiği 1.221’e ulaştı.

2019 yılı Mayıs ayında Kayseri Havalimanı yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda 1.928 ton olarak gerçekleşti.

5 Aylık Gerçekleşmeler

Kayseri Havalimanı’nda 2019 yılı Mayıs ayı sonu itibarıyla hizmet verilen yolcu sayısı 889.689’a, uçak trafiği 5.811’e ulaştı. Yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 9.052 ton oldu.

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