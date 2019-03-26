Kayseri Havaalanı’nda silah sesleri duyuldu, yaralı polisler var Kayseri Havaalanı’nda silah sesleri duyuldu.

Kayseri Havaalanı’nda silah sesleri duyuldu. Yaralı polisler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kayseri Havaalanı iç hatlar terminalinde silah sesleri duyulurken silah sesleri sonrasında yaralı polislerin olduğu ihbar edildi ve olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Polis ekipleri, iç hatlar terminalinde geniş güvenlik önlemleri alırken yaralı polisler de ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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