Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Başkanı Taş: “15 Temmuz’da nasıl yönetimimize sahip çıktıysak, bugün de yerel yönetimlerimize öyle sahip çıkacağız”

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları, 15 Temmuz’da gerçekleşen hain darbe girişimi ile ilgili basın açıklaması yaptı. Açıklama yapan Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Başkanı Ahmet Taş, “15 Temmuz’da nasıl yönetimimize sahip çıktıysak, bugün de yerel yönetimlerimize öyle sahip çıkacağız” dedi.

Gönüllü Kültür Kuruluşları Başkanı Ahmet Taş ve üyeler, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti. Ziyarette; 15 Temmuz gününün 3. yılında 80 bin vatandaşın milli iradeye destek verdiğini ve halk olarak her zaman yönetimlerin yanında olacaklarını belirten Başkan Ahmet Taş, “15 Temmuz Pazartesi akşamı 15 Temmuz 2016 günü yapılan kanlı darbe kalkışmasının 3. Yıldönümü münasebetiyle Kayseri’de 10 binlerin katıldığı etkinlikler yapıldı. Kartal Şehitliğinde kılınan akşam namazı ve yapılan duanın ardından Cumhuriyet Meydanına kadar süren 10 binlerin katıldığı valilik, belediyeler, meslek odaları, Gönüllü Kültür Kuruluşları, Memur Sen İl Temsilciliği, İl Müftülüğü, Şeker Fabrikası, Erciyes ve Kayseri Üniversitesi Rektörlükleri, OSB ve siyasi partilerin organizasyonda yer alarak katıldığı yıldönümü etkinliğine Cumhuriyet Meydanına gelen 80 bin Kayserili de destek verdi. Destek veren tüm kuruluşları, basınımızı, emniyet teşkilatımızı ve insanlarımızı tebrik ediyor, şehitlerimize rahmet, gazilerimize saygı ve minnet duygularımızı bildiriyoruz. 15 Temmuz 2016 kanlı darbe kalkışması gecesi nasıl meydanlara çıkarak milletimizle birlikte halkın oylarıyla seçilen, irademizin temsilcisi merkezi yönetime sahip çıkmış isek, bugünde merkezi yönetimle birlikte milletimizin oylarıyla seçerek görev verdiğimiz yerel yöneticilerimizin de yanında olduğumuzu, milletin tercihi dışında hiçbir tercihin onların görevden alınması yada yıpratılmasına onay vermeyeceğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz”