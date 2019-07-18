0553 313 94 23

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Başkanı Taş: “15 Temmuz’da nasıl yönetimimize sahip çıktıysak, bugün de yerel yönetimlerimize öyle sahip çıkacağız”

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları, 15 Temmuz’da gerçekleşen hain darbe girişimi ile ilgili basın açıklaması yaptı.

18 Temmuz 2019 Perşembe 15:54
Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Başkanı Taş: “15 Temmuz’da nasıl yönetimimize sahip çıktıysak, bugün de yerel yönetimlerimize öyle sahip çıkacağız”

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları, 15 Temmuz’da gerçekleşen hain darbe girişimi ile ilgili basın açıklaması yaptı. Açıklama yapan Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Başkanı Ahmet Taş, “15 Temmuz’da nasıl yönetimimize sahip çıktıysak, bugün de yerel yönetimlerimize öyle sahip çıkacağız” dedi.


Gönüllü Kültür Kuruluşları Başkanı Ahmet Taş ve üyeler, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti. Ziyarette; 15 Temmuz gününün 3. yılında 80 bin vatandaşın milli iradeye destek verdiğini ve halk olarak her zaman yönetimlerin yanında olacaklarını belirten Başkan Ahmet Taş, “15 Temmuz Pazartesi akşamı 15 Temmuz 2016 günü yapılan kanlı darbe kalkışmasının 3. Yıldönümü münasebetiyle Kayseri’de 10 binlerin katıldığı etkinlikler yapıldı. Kartal Şehitliğinde kılınan akşam namazı ve yapılan duanın ardından Cumhuriyet Meydanına kadar süren 10 binlerin katıldığı valilik, belediyeler, meslek odaları, Gönüllü Kültür Kuruluşları, Memur Sen İl Temsilciliği, İl Müftülüğü, Şeker Fabrikası, Erciyes ve Kayseri Üniversitesi Rektörlükleri, OSB ve siyasi partilerin organizasyonda yer alarak katıldığı yıldönümü etkinliğine Cumhuriyet Meydanına gelen 80 bin Kayserili de destek verdi. Destek veren tüm kuruluşları, basınımızı, emniyet teşkilatımızı ve insanlarımızı tebrik ediyor, şehitlerimize rahmet, gazilerimize saygı ve minnet duygularımızı bildiriyoruz. 15 Temmuz 2016 kanlı darbe kalkışması gecesi nasıl meydanlara çıkarak milletimizle birlikte halkın oylarıyla seçilen, irademizin temsilcisi merkezi yönetime sahip çıkmış isek, bugünde merkezi yönetimle birlikte milletimizin oylarıyla seçerek görev verdiğimiz yerel yöneticilerimizin de yanında olduğumuzu, milletin tercihi dışında hiçbir tercihin onların görevden alınması yada yıpratılmasına onay vermeyeceğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 15:54
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Van’daki kazanın bilançosu: 17 ölü, 50 yaralı
    1. Van’daki kazanın bilançosu: 17 ölü, 50..
    2. BM insan hakları uzmanlarından..
    3. Gençlerden örnek davranış
    4. Öğrenciler İngilizce dil kampında
    5. Züccaciyede dijitalleşme ele alındı
    6. Pendik Belediyesi’nden örnek proje
    7. Taşlıçay’da su depolarının..
    8. Bakan Varank, Sandalye Fabrikası’nda..
    9. İkinci el otoda ’korsan’ tepkisi
    10. İzmit’te asfalt yama ihalesi yapıldı
    11. Polonyalı Müslümanlar’dan Diyanet’e..
    12. Babasından sonra oğlunun da nikahını..
    13. Üç kuşak aynı mesleği yapıyor
    14. Kamyonetten ot boşaltırken dengesini..
    15. (Özel) Minibüsçülere sivil trafik..
    16. SGB Ankara’da ziyaretlerde bulundu
    17. GÜNCELLEME 2 - Van'da düzensiz..
    18. Ay-yıldızlı ışıklandırma figürü..
    19. Ziraat Türkiye Kupası maç takvimi..
    20. Rüşvet almak için öğrencinin çantasına..
    21. Hazırlık maçına sis engeli
    22. Manisa’da motosiklet kazası: 1 ölü
    23. İHA muhabirinin mutlu günü
    24. Manisa’da sevinç ve gözyaşı bir arada
    25. Bafra’da trafik kazası: 1 yaralı
    26. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton,..
    27. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Kore’ye..
    28. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan:..
    29. "Baştacı" ile artık yalnız değiller
    30. 45 yıl sonra madalyalarına kavuştular
    Ruslar geliştirdi! Yaşlandırma programında büyük tehlike
    Ruslar geliştirdi! Yaşlandırma programında büyük tehlike
    Cumhuriyet’ten itiraf gibi yazı! “AK Parti’yi 2012’ye kadar...”
    Cumhuriyet’ten itiraf gibi yazı! “AK Parti’yi 2012’ye kadar...”
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı

    Günün Karikatürü

    18 Temmuz 2019
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’