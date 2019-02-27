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Kayseri Gazeteciler Cemiyetine ziyaretler

Mazlum-Der Kayseri Şubesi yönetimi ile Büyük Birlik Partisi (BBP) İl Başkanlığı yönetimi Kayseri Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti.

27 Şubat 2019 Çarşamba 15:00
Kayseri Gazeteciler Cemiyetine ziyaretler

Mazlum-Der Kayseri Şubesi yönetimi ile Büyük Birlik Partisi (BBP) İl Başkanlığı yönetimi Kayseri Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti.



Bir süre önce yapılan genel kurulda Mazlum-Der Kayseri Şube Başkanı olarak seçilen Ahmet Taş ve yönetim kurulu üyeleri Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, Mazlum-Der Kayseri Şubesi kısa süre önce genel kurul yapmıştı. Kayseri kamuoyunun yakından tanıdığı hem Gönüllü Kültür Teşekküllerinin sözcülüğünü yapan hem de Mazlum-Der’in uzun süredir genel başkan yardımcılığını yapan Ahmet Taş hocamız genel kurulda yeni kadroyla güven tazeleyerek yeniden seçildi. Mazlum-Der ve Kayseri Gazeteciler Cemiyeti gibi teşekküller gönüllü teşekküllerdir. Buralarda geliriniz olmaz, hatta gideriniz olur” dedi.



Mazlum-Der Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş da, “Mazlum-Der’in 1998’de Kayseri Şubesi kuruldu. O günden bugüne 21 yıldır faaliyetlerini devam ettiriyor. O günden bugüne kadar da Kayseri’de sivil toplum kuruluşları içerisinde de denge unsuru bir konum olmuş. Mazlum-Der kırmadan, dökmeden, hukukun dışına taşmadan ve uçlara da meydan vermeden toplumda dengelerin sağlanması, yanlışlıkların giderilmesi için elinden gelen gayreti göstermiştir” ifadelerini kullandı.



BBP Kayseri İl Başkanlığından ziyaret


BBP Kayseri İl Başkanı Mehmet Karahançer ve beraberindeki heyette Kayseri Gazetecilr Cemiyetini ziyaret etti. Ziyarette konuşan Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, “25 Mart BBP’nin merhum lideri Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölüm yıldönümüdür. Merhum Muhsin Yazıcıoğlu milli ve yerli bir liderdi. Vatansever bir insandı, düzgün bir insandı. Bu vesile ile kendisini bir daha rahmetle ve şükranla anıyorum” şeklinde konuştu.


BBP Kayseri İl Başkanı Mehmet Karahançer de, “Çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Çocuklarımızın süt parasını, evimize götüreceğimiz 3 ekmeğin birini buraya vakfetmek suretiyle 26 yıldan beri dimdik, ellerimiz tertemiz bir şekilde bu siyasete devam ediyoruz. Bütün kardeşlerim özveriyle çalışıyorlar. Kayseri’de 16 ilçemizin 10’ununda aday gösterdik. 6 ilçede aday gösteremedik” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 15:00
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