Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’nden ’Kayseri Basını Demokrasiden Yana, Darbeye Karşı’ Sergisi

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti tarafından‘Kayseri Basını Demokrasiden Yana, Darbeye Karşı’ adlı bir sergi açılacak. Büyükşehir Belediyesi girişinde açılacak sergide,şehrimize çıkan gazetelerin 15 Temmuz sonrasını takip eden ilk iki gündeki birinci sayfaları ile gazetecilerin çektiği bazı fotoğraflaryer alacak. Sergi’nin açılışına Kayseri protokolünün yanı sıra Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Yakup karaca’da katılacak.

Kayseri Gazeteciler CemiyetiBaşkanı Veli Altınkaya, ‘Kayseri Basını Demokrasi’den Yana, Darbeye Karşı’ sergisi hakkında yaptığı açıklamada; “Kayseri basını dün nasılMilli Mücadele’nin yani, Atatürk’ün yanında yer almışsa, 15 Temmuz’da da devletinin, milletinin, demokrasinin,hukukun yanında dimdik durarak darbe girişimine ve vatan hainlerine her zaman karşı çıkmıştır.Kayseri Basını, günümüzün moda tabiriyle ‘yerli, yerel ve milli’ bir basındır. Günlük yayın politikalarızaman zaman farklılık gösterse de Kayseri Basını milli konularda hep doğrudan,halkan ve haktan yana olmuştur’ şeklinde konuştu.

Altınkaya, 16 Temmuz Salı günü, saat 13.15’de Büyükşehir Belediyesi girişinde açılacakolan sergide Kayseri’de günlük olarak yayınlanan gazetelerin 15 Temmuz’dan hemen sonraki ilk iki nüshalarının birinci sayfalarının ayrıca, gazeteciler tarafından o gece çekilmiş fotoğrafların bir bölümünün yer alacağını söyledi.

Bir hafta süreyle açık kalacak olanKayseri Gazeteciler Cemiyeti’nin, ‘Kayseri Basını Demokrasiden Yana, Darbeye Karşı’ Sergisi’nin açılışına, Kayseri protokolünün yanı sıra, o gün şehrimizde bulunacak olan Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Yakup Karaca’da katılacak.