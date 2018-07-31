Kayseri Erciyes Üniversitesi taban puanları 2018 Erciyes Üniversitesi 2 yıllık taban puanları

Kayseri Erciyes Üniversitesi taban puanları 2018 YKS TYT AYT taban puanları ve başarı sıralamaları haberimizde. Erciyes Üniversitesi taban puanları 2018, Kayseri Erciyes Üniversitesi 2 yıllık taban puanları 2018

31 Temmuz 2018 Salı 12:30

Kayseri Erciyes Üniversitesi taban puanları 2018 YKS TYT AYT taban puanları ve başarı sıralamaları haberimizde. Erciyes Üniversitesi taban puanları 2018, Kayseri Erciyes Üniversitesi 2 yıllık taban puanları 2018

Üniversite hayali kuran milyonlarca aday YSK sınavı için 31 Haziran'da TYT, 1 Temmuz'da da AYT'ye girdi. ÖSYM'nin YSK sınav takvimine göre, ÖSYM 2018 YSK sınav sonuçları 31 Temmuz'da ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden açıklandı. YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar bir yandan da üniversitelerin taban puanlarını araştırır oldu. Peki  Kayseri Erciyes Üniversitesi taban puanları 2018, Erciyes Üniversitesi 2 yıllık taban puanları 2018 ve başarı sıralaması haberimizde.

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