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Kayseri Erciyes A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı İkiler, İstikbal Mobilya’ya Transfer Oldu

Kayseri Erciyes AŞ Genel Müdür Yardımcısı Yücel İkiler, 60 yıllık tecrübesi ile Türkiye’nin lider mobilya markası olan İstikbal Mobilya AŞ’de Marka İhracat Direktörü oldu.

26 Mart 2019 Salı 15:10
Kayseri Erciyes A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı İkiler, İstikbal Mobilya’ya Transfer Oldu

Kayseri Erciyes AŞ Genel Müdür Yardımcısı Yücel İkiler, 60 yıllık tecrübesi ile Türkiye’nin lider mobilya markası olan İstikbal Mobilya AŞ’de Marka İhracat Direktörü oldu.


Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin 450 Milyon Euro’luk Erciyes Kayak Merkezi projesinde başından beri görev alan ve Erciyes AŞ’de Genel Müdür Yardımcılığı yapan Yücel İkiler, Boydak Holding bünyesinde bulunan İstikbal Mobilya AŞ’de Marka İhracat Direktörlüğüne getirildi.


Uzun yıllar yurtiçi ve yurtdışı firmalarında üst düzey yöneticilik yapmış olan Yücel İkiler 2011 yılında kurulan, dağ ve kayak merkezi yönetimi anlamında Türkiye’deki tek Destination Management Organization (DMO)’su Erciyes AŞ’de Pazarlama ve İdari İşlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olmuş ve bugüne dek görev yapmıştır.


Erciyes AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı ile birlikte Erciyes’teki 8 yıllık görevi boyunca Erciyes’i dünya klasmanında kış ve kar sporları merkezi haline getirmek için tüm operasyonlarda görev alan İkiler, Erciyes Kayak Merkezi’nin uluslararası bir statüye kavuşmasında başarılı işlere imza atmıştır. Bugün yurt içinden ve yurt dışından milyonlarca yerli ve yabancı misafiri ağırlamaya başlayan Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi her hafta Rusya, Ukrayna ve Polonya’dan direkt charter uçak seferleri ile Türkiye’de kış turizminin amiral gemisi haline gelmiştir.


İstikbal Mobilya AŞ’de firmanın tüm ihracat süreçlerini yönetecek olan Yücel İkiler, 2 üniversite mezunu ve 3 dil biliyor.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 15:10
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