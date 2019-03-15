0553 313 94 23

Kayseri elektrikli otobüslerle tanıştı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ulaşım yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.

15 Mart 2019 Cuma 15:20
Kayseri elektrikli otobüslerle tanıştı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ulaşım yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Daha konforlu bir ulaşım için alınan 6 elektrikli otobüs Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik tarafından tanıtıldı. Başkan Çelik, çevreci, konforlu ve sessiz olan otobüslerin yüzde yüz yerli tasarım olduğunu da kaydetti.


Büyükşehir Belediyesi’nin yeni aldığı 18 metre uzunluğundaki 6 adet elektrikli otobüs Kayseri Dünya Ticaret Merkezi önünde tanıtıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, tanıtım programındaki konuşmasına Yeni Zelanda’da yapılan camii saldırılarına değinerek hayatını kaybedenlere rahmet diledi ve tüm katılımcılardan Fatiha istedi.


Konuşmasında 4 yılda yapılamaz denilen yolları yaptıklarını ve açılamaz denilen bulvarları açtıklarını ifade eden Başkan Mustafa Çelik, “Yaptığımız yatırımlarla 45-50 dakikada gidilen yerleri 10-12 dakikaya indirdik. Böylece hemşehrilerimizin her sabah hayatlarına yarım saat ilave etmiş olduk” dedi.


Belediye başkanlarının görevinin kentte yaşayanların konforunu artırmak olduğunu dile getiren Başkan Mustafa Çelik, bu anlayışla 135 otobüsü yenilediklerini açıkladı. Başkan Çelik, alınan elektrikli otobüslerin 0 emisyonlu, çevreci, sessiz ekonomik ve yüzde yüz yerli tasarım olduğunu da belirterek, “Bu otobüsler Şehir Hastanesi başta olmak üzere yoğun hatlarda çalışacak. Testleri şu an devam ediyor. 1 ay içinde hizmete girecek” diye konuştu.


Büyükşehir Belediye Başkanı çelik, daha sonra basın mensupları ve vatandaşlarla elektrikli otobüse binerek bir süre yolculuk etti. Otobüste, motor sesinin hissedilmemesine dikkat çeken Başkan Çelik, bu otobüslerin dizel ve benzinli araçlara göre daha pahalı olduğunu; ancak 1/7 oranında tasarruf sağladığını kaydetti. Başkan çelik, elektrikli otobüslerin 5,5-6 yılda kendisini amorti ettiğini de sözlerine ekledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 15:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ailesine düşkün olanlar hafta sonu Forum Aydın’a davetli
    1. Ailesine düşkün olanlar hafta sonu..
    2. Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi
    3. Uyuşturucu ticaretine adli kontrol
    4. Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday..
    5. Konaklı Kadın ve Çocuk Akademisi..
    6. Yörüklere güneş enerji paneli dağıtıldı
    7. Erzincan'da silahlı saldırıya uğrayan..
    8. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve..
    9. ATSO’dan Tıp Bayramı ziyareti
    10. Ukrayna: “Yeni Zelanda’daki aşağılık..
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Zelanda’da..
    12. Bakan Albayrak'tan dolar kuru açıklaması
    13. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener:
    14. Okul servisinde unutulan Alperen'in..
    15. Kardemir Karabükspor'da İlhan Özer..
    16. Siverek’te Yeni Zelanda Şehitleri için..
    17. "Türkiye'nin turizmde rekor kıracağını..
    18. Bitlis’te ‘Adli Kolluk Koordinasyon’..
    19. "Filistinlilerin kanının seçim..
    20. Malatya’da askerin son yemeği hoşaf..
    21. 'Saddam' Hatay'da yakayı ele verdi!
    22. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa..
    23. ANALİZ - Belçika’nın imtiyazlı terör..
    24. Risk merkezi raporu başvurusu e-Devlet..
    25. AK Parti seçim bürosunu ziyaret eden..
    26. Karaman’da elma çalıştayı düzenlendi
    27. Yeni Zelanda'da iki camiye terör..
    28. Seyrantepe TEM otoyolu kenarında..
    29. Medipol Başakşehir'de Kayserispor maçı..
    30. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde..
    Maduro'dan ABD'yi çıldırtacak hamle!
    Maduro'dan ABD'yi çıldırtacak hamle!
    Talep patlaması yaşanıyor! 1 dolarlık pazar
    Talep patlaması yaşanıyor! 1 dolarlık pazar
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

    Günün Karikatürü

    15 Mart 2019
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı
    Karadeniz'de roket ve füze uyarısı!
    Karadeniz'de roket ve füze uyarısı!