Kayseri Eczacı Odası ve Türk Kadınlar Birliği’nden Fotoğraf Sergisi

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Kayseri Eczacı Odası ve Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şube Başkanlığı üyelerinin ortaklaşa hazırlamış oldukları fotoğraf sergisi ziyarete açıldı.

Atatürk Evi Kayseri Devlet Güzel Sanatlar Galerisi’nde açılan sergiye İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş, Kayseri Eczacı Odası Başkanı Oğuzhan Ulutaş, Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şube Başkanı Ayşe Uzunlu ile çok sayıda sanat sever katıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş, “Günümüzde değerlerin hiçe sayılarak kadınlara şiddet uygulanması gerçekten de içler acısı bir durum. Bu gün dolayısıyla en azından acılara son verilmesi ile ilgili de uyarıda bulunalım. Bu sergiyi düzenleyen Eczacılar Odası’na ve Türk Kadınlar Birliği ile sanatçılarımıza teşekkür ediyorum” dedi ve sergiyi kadınlarla birlikte kurdele keserek ziyarete açtı.

Sergi hakkında bilgi veren Kayseri Eczacı Odası Genel Sekreteri Eczacı Uğur Nuri Akın , “Bu gün bizim için önemli bir gün. Yaşantımızın her anında bizlerle birlikte olan. Cumhuriyetimizin kuruluşunda odak noktasında, yeri geldiğinde Nene Hatun yeri geldiğinde Zübeyde Hanım olan bir neslin çocukları olmaktan gurur duyuyoruz. Son zamanlarda yaşadığımız talihsiz olaylar bizleri yaralamaktadır. En büyük temennimiz bu olayların son bulması, kadınların gerek yönetimde, gerek sanatta ve her konuda ön planda olmalarına yönelik olarak Türk Kadınlar Birliği ve Kayseri Eczacılar Odası olarak bir sergi açmaya karar verdik. Konusunun kadın olduğu 35 fotoğrafı Atatürk Evi Güzel Sanatlar Galerisinde sergiliyoruz." diye konuştu.