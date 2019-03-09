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Kayseri Devlet Hastanesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlandı

Kayseri Devlet Hastanesi’nde 8 Mart Dünya kadınlar Günü nedeni ile bir etkinlik düzenlendi.

09 Mart 2019 Cumartesi 14:57
Kayseri Devlet Hastanesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlandı

Kayseri Devlet Hastanesi’nde 8 Mart Dünya kadınlar Günü nedeni ile bir etkinlik düzenlendi.



Etkinliğe; Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. İsmail Altıntop, Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Selma Karagöz, İdari Mali İşler Müdürü Adem Şengül, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Derya Ayaydın, Dr. Klinik Psikolog Mehmet Karakaya, hastane idarecileri ve personeli katıldı.



Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Altıntop açılış konuşmasında; “Dünya Kadınlar Günü” nün tarihçesini anlatarak “Hastane bünyesinde çalışan birçok kadın arkadaşımızla kadim şehrimiz Kayseri’ye en iyi hizmeti vermek için çalışıyoruz. Hepsine emekleri için teşekkür ederim” dedi. Altıntop konuşmasının sonunda günün anlam ve önemine vurgu yapmak için bir şiir okudu.



Kayseri Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Derya Ayaydın ise “Dünya kadınlarla daha güzel. Güzel ortamlara hep kadın eli değmiş derler. Kimdir kadın? Adam olmadan önce insan olabilmenin en temel unsurudur kadın. Çoğu zaman değil her zaman hayatın can damarıdır. İnsanlığın devamı için olmazsa olmazıdır. En büyük dertlerin dertlisi en büyük mutlulukların kahramanıdır” dedi.



Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Selma Karagöz ise kadın olmanın zorluğundan bahsederek “Özellikle sağlık mesleğinde kadın olmak çok daha zor. Erkek arkadaşlarımızın iş konusunda destekleriniz her zaman hissediyoruz. Bu konuda biraz daha şanlıyız Kayseri gibi bir şehirde çalışıyoruz” dedi.



Dr. Klinik Psikolog Mehmet Karakaya’nın kadınlar gününe özel sunumu ile devam eden program, Toplum Ruh Sağlığı Müzik Eğitmenleri tarafından hazırlanan müzik dinletisinin ardından pasta kesilmesi ile son buldu.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 14:57
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