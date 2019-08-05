Kayseri Devlet Hastanesi ve Bağlı Sağlık Tesislerinin Son Bir Yılı Değerlendirildi

Kayseri Şehir Hastanesi’ne taşınan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yerleşkesine 1 Haziran 2018’de tescillenerek açılan Kayseri Devlet Hastanesi, birinci yılını geride bıraktı. Geçen bir yılı değerlendiren Hastane Başhekimi Uzm. Dr. İsmail Altıntop, Kayseri Devlet Hastanesi ve bağlı sağlık tesislerinde sunulan sağlık hizmetleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesi’nden kalan binaların yaklaşık %75 kısmında sağlık hizmeti sunmaya devam etiklerini bildiren Başhekim Altıntop, açıklamalarına Devlet Hastanesine bağlı olarak çalışan sağlık tesislerini anlatarak başladı.Altıntop konuşmasında “Geriatri, GETAT polikliniğimizde gündüz verilen hizmetler sekiz poliklinikle devam ederken, geleneksel tamamlayıcı tıp hizmetlerimiz ve fizik tedavi rehabilitasyonla ilgili her türlü fizyoterapi işlemleri burada yapılabilmektedir.

Bunun dışında en büyük bölgelerden biri olan İLDEM’de günlük 11-12 bazı haftalarda ise 13 poliklinikle hizmetlerimize devam etmekteyiz. Özellikle İLDEM Semt Polikliniğinde arttırdığımız polikliniklerle günlük hasta sayısının binin üzerine çıktığı günler olmaktadır.

Erkilet Emel Mehmet Tarman Çocuk Hastalıkları Kliniğini ise hayırseverlerimizin desteği ile yapılan tadilat sonrası kadın doğuma uygun hale getirildi.Hem çocuk hastalara hem de kadın doğum hastalarına orada bakılacak. Yeni doğan çocukların, yoğun bakıma ihtiyacı, doğum öncesi doğum sonrası gebelerimize Anne Oteli, Gebe Okulu gibi hizmetler burada sunulmaktadır.

Bize bağlı hizmet veren psikiyatri hastalarını ve madde bağımlılarını takip ve tedavi ederek topluma kazandırdığımız Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerimizde, hizmetlerine iki merkezden devam etmekte. Bizim için çok önem arz eden ve benimseyerek üzerine düştüğümüz bu hizmetlerimiz, özellikle Erkilet Yolu üzerindeki kampüsümüzde devam etmektedir. Aynı kampüs içerisinde madde bağımlılarına ve psikiyatri hastalarına, hem ayaktan hem de yatarak tedavi verilmektedir.

Tüm bunları değerlendirerek ayaktan baktığımız hasta sayılarını sizlerle paylaşmak istedik. Özellikle Haziran 2018 yılında 91 bin 697 hastaya hizmet veren hastanemiz, Temmuz ayında 93 bin 762, Eylül ayında 102 bin 642, Kasım ayında 119 bin 412 ve 2018 Aralık ayında129 bin 688 hastaya hizmet vermiştir. Hizmet verdiğimiz hasta sayımız 2019 yılında ise giderek artmış, Mart ayında 147 bin 422,Nisan ayında 144 bin 103, Mayıs ayında 140 bin 436 ve Haziran ayında 122 bin 818 hastaya ayaktan tedavi verilmiştir. Bu tedavilerimiz özellikle poliklinik hizmetlerini, ufak ve orta cerrahi hastalarımızın muayenelerini,toplum sağlığı merkezi ve madde bağımlısı hastalarımızın tedavilerini, Kayseri Devlet Hastanesine bağlı tüm polikliniklerin, pansuman ve enjeksiyon işlemlerini kapsamaktadır.

Buradan başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere, hastanemizin kuruluşunda emeği geçen İl Sağlık Müdürümüz Doç. Dr. Ali Ramazan Benli ve ekibine, hastanemizde hizmet veren yöneticilerimize, doktorlarımıza ve tüm sağlık çalışanlarına ayrı ayrı teşekkür ediyor sağlıklı günler diliyorum” dedi.