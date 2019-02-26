0553 313 94 23

Kayseri Develililer Eğitim, Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nden Başkan Memduh Büyükkılıç’a Ziyaret

Kayseri Develililer Eğitim, Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Dr.

26 Şubat 2019 Salı 15:02
Kayseri Develililer Eğitim, Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nden Başkan Memduh Büyükkılıç’a Ziyaret

Kayseri Develililer Eğitim, Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Dr. Ahmet Özyalçın ile Yönetim Kurulu Üyeleri, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı ziyaret ederek dernek çalışmaları hakkında bilgi verdiler.


Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı ziyaretlerinde bulunarak başarı dileklerini sunduklarını belirten Dernek BaşkanıDr. Ahmet Özyalçın, Develi ile Melikgazi iki komşu ilçe olduğunu bu vesile ile Develi yolunun Melikgazi ilçesinden ulaşım sağlandığını kaydetti.


Kayseri Develililer Eğitim, Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek üyelerin ziyaretlerinden onur duyduklarını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç "Melikgazi Belediyesi olarak her zaman sivil toplum kuruluşları ile mesleki oda ve dernekleri ile uyum içerisinde birlikte projeler üreterek çalışıyoruz. Bu açıdan özellikle bölgesel kültür, sanat ve değerlere sahiplenen sivil toplum örgütleri ile dayanışma içerisindeyiz. Çünkü amaç bir olunca projelerin uygulanması da başarı sağlıyor. Bu açıdan derneği ile birlikte kültür, sanat, eğitim faaliyetleri bulunmak bizim için bir kazanç olacaktır" dedi.


Ziyaret sonunda Kayseri Develililer Eğitim, Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Ahmet Özyalçın ile Yönetim Kurulu Üyeleri Başkan Memduh Büyükkılıç ile hatıra fotoğrafı çekildiler.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 15:02
  1. kültür
  2. sanat
  3. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çad Cumhurbaşkanını ağırlayacak
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çad..
    2. Barzani: "Bağdat ile askeri..
    3. Zarif, Esed'in Tahran ziyaretinden..
    4. "Can ve mal güvenliği için kentsel..
    5. Başkan adayı Kıraloğlu: "Şehit ve gazi..
    6. Otomobil alev alev yandı: 4 yaralı
    7. Trifokal lens ile gözlüklerinden..
    8. İŞKUR Müdürü Demirsu; "TTK’ya..
    9. Kayaklı Koşu Ligi 2. Etap Yarışları
    10. Kar Voleybolu, Erciyes’te parlıyor
    11. Vali Şentürk’e Vergi Haftası ziyareti
    12. Afgan hava kuvvetleri hedefi şaşırdı!..
    13. Balık fiyatları el yakıyor
    14. Engellilere rapor kolaylığı
    15. Caminin demir kapısını sökerek çaldılar
    16. KPSS'siz memur alımı ilanları 2019..
    17. "Avatar Atakan", "Türk milletini..
    18. "Ülkemiz son 17 yılda her alanda ciddi..
    19. GTO’dan istihdam seferberliğine destek
    20. Ordu’da kayak sporcusu yetiştirilecek
    21. İsrailli eski bakana İran'a..
    22. Şanlıurfa’daki Darbe Girişimi..
    23. Birlik Vakfı Tiyatro Topluluğu ’Reis..
    24. Zalim Esed rejimiİdlib'e sivilleri..
    25. Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı..
    26. Fenerbahçe'de Rizespor mesaisi başladı
    27. Sanatçılardan Erdoğan'ı şaşırtan sürpriz
    28. Nergis Festivali’ne ikinci gününde de..
    29. 24 kişinin öldüğü trafik faciasıyla..
    30. Miras kavgasında kan aktı
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!

    Günün Karikatürü

    26 Şubat 2019
    Hindistan savaş uçakları Pakistan'ı bombaladı!
    Hindistan savaş uçakları Pakistan'ı bombaladı!
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı