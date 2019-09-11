Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç: "Whatsapp grubu kurulmak suretiyle büyükşehir belediye başkanlarının birbirini dışlamadan, ötekileştirmeden, dayanışma içerisinde, gerektiği zaman rahatlıkla görüşebilmelerinin sağlanması yönünde görü

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