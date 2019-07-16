KayseriBölgesi klasman hakemleri belli oldu. Merkez Hakem Kurulu, 2019-2020 futbol sezonunda görev yapacak hakem ve gözlemcileri açıkladı.

Merkez Hakem Kurulu, 2019-2020 futbol sezonunda görev yapacak hakem ve gözlemcileri açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından onaylanan hakem ve gözlemci klasmanlarında Kayseri Bölgesi’nden toplam 16isim yer aldı. Açıklanan klasman listesinde yer alan Kayseri Bölgesi hakemleri ve klasmanları şu şekilde:

ÜST KLASMAN

ABDULKADİR BİTİGEN

ÜST KLASMAN YARDIMCI HAKEM

MUSTAFA SAVRANLAR

KLASMAN HAKEM LİSTESİ

ALİM KANDEMİR

NECATİ SELÇUK ŞAHİN

KLASMAN YARDIMCI HAKEM LİSTESİ

AHMET ULU

ALİ ETLİKCİ

HACI MEHMET EKMEKYERMEZ

HALİT KARACABAY

HÜSEYİN OTYAKMAZ

LEVENT YEŞİLYURT

OSMAN BARUK

RECEP GÜNEŞ

SUHA ADIYAMAN

BÖLGESEL HAKEM LİSTESİ

BURAK ALTINEL

CEM ERAY EŞMEKAYA

RAMAZAN HAYMANA

Haftanın Özeti

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