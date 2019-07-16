0553 313 94 23

KayseriBölgesi klasman hakemleri belli oldu.

Merkez Hakem Kurulu, 2019-2020 futbol sezonunda görev yapacak hakem ve gözlemcileri açıkladı.

16 Temmuz 2019 Salı 15:06
KayseriBölgesi klasman hakemleri belli oldu.

Merkez Hakem Kurulu, 2019-2020 futbol sezonunda görev yapacak hakem ve gözlemcileri açıkladı.


Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından onaylanan hakem ve gözlemci klasmanlarında Kayseri Bölgesi’nden toplam 16isim yer aldı. Açıklanan klasman listesinde yer alan Kayseri Bölgesi hakemleri ve klasmanları şu şekilde:


ÜST KLASMAN


ABDULKADİR BİTİGEN


ÜST KLASMAN YARDIMCI HAKEM


MUSTAFA SAVRANLAR


KLASMAN HAKEM LİSTESİ


ALİM KANDEMİR


NECATİ SELÇUK ŞAHİN


KLASMAN YARDIMCI HAKEM LİSTESİ


AHMET ULU


ALİ ETLİKCİ


HACI MEHMET EKMEKYERMEZ


HALİT KARACABAY


HÜSEYİN OTYAKMAZ


LEVENT YEŞİLYURT


OSMAN BARUK


RECEP GÜNEŞ


SUHA ADIYAMAN


BÖLGESEL HAKEM LİSTESİ


BURAK ALTINEL


CEM ERAY EŞMEKAYA


RAMAZAN HAYMANA

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 15:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tahmazoğlu, şehitlikleri ziyaret etti
    1. Tahmazoğlu, şehitlikleri ziyaret etti
    2. Adıyamanlı gençten örnek davranış
    3. Denizli’de lüks araç ortalığı..
    4. Battalgazi’de 15 Temmuz Demokrasi ve..
    5. Balıkesir'de 65 kaçak göçmen yakalandı
    6. "AA Objektiflerinden Milli İradenin..
    7. AK Parti Sözcüsü Çelik: "(AB'nin..
    8. CIP Travel Antalyaspor’un Avrupa’daki..
    9. Trump ifşa oldu! Skandal ‘El Kaide’ ve..
    10. “Militarizmi de konuşmak gerekir”
    11. AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Özel..
    12. Konyaaltı’nda Sıfır Atık Projesi
    13. Sosyal medyadan PKK propagandasına..
    14. Van'da trafik kazası: 1 ölü
    15. “Yazımda Kardeşlik Var” projesine..
    16. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan skandal çağrı:..
    17. Tarihi eser sandılar bakın ne çıktı?
    18. Vanlı balıkçılar ‘vira bismillah’ dedi
    19. İş adamı Ekrem Özen ölümünün birinci..
    20. Yeşilyurt Belediyesi’nden park ve..
    Ekrem yine baltayı taşa vurdu
    Ekrem yine baltayı taşa vurdu
    Kulisleri sarsan bomba iddia! Eski MHP'li isim, Ali Babacan'ın partisine katılacak
    Kulisleri sarsan bomba iddia! Eski MHP'li isim, Ali Babacan'ın partisine katılacak
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu

    Günün Karikatürü

    15 Temmuz 2019
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler
    CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler