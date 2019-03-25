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Kayseri Bölgesel Ortopedi Toplantısı’nın 5.’si yapıldı

Çevre illerdeki ortopedistlerin de katıldığı Kayseri Bölgesel Ortopedi Toplantıları’nın 5.

25 Mart 2019 Pazartesi 12:11
Kayseri Bölgesel Ortopedi Toplantısı’nın 5.’si yapıldı

Çevre illerdeki ortopedistlerin de katıldığı Kayseri Bölgesel Ortopedi Toplantıları’nın 5.’si yoğun ilgiyle gerçekleştirildi. Prof. Dr. Sinan Karaoğlu ve Acıbadem Kayseri Hastanesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen bilimsel toplantıda uzmanlar, bilgilerini meslektaşlarıyla paylaştı.


Acıbadem Kayseri Hastanesi’nin ev sahipliğinde olan ve geleneksel hale dönüşen Kayseri Bölgesel Ortopedi Toplantıları’nın 5.’si, 22 Mart 2019, Cuma günü 55 ortopedistin katılımıyla gerçekleşti. Toplantıya; Kayseri, Niğde, Kırşehir, Kahramanmaraş, Sivas, Samsun, İstanbul, Kütahya gibi çevre il ve ilçelerden ortopedi uzmanları katıldı.


Ev sahipliğini yapan Acıbadem Kayseri Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Sinan Karaoğlu, bu toplantıların uzmanların birbirlerine deneyim ve bilgi aktarımı açısından çok önemli olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti:


“Tıbbın hızla gelişmesi, uzmanların da bilgi ve deneyimlerinin hızla artması gerekliliğini doğuruyor. Bu noktada da uzmanların birbiriyle bilgi ve deneyimi paylaşmaları daha da önemli hale geliyor. Bu sayede uzmanların tanı ve tedavideki başarısı yükseliyor. Acıbadem Kayseri Hastanesi olarak biz de uzmanların bir araya gelip, yeni gelişmeleri tartışacağı bir ortam oluşturmak için 5 ay önce yola çıktık. Kayseri ve çevre il ile ilçelerdeki bütün ortopedinin yanı sıra fizyoterapi gibi diğer uzmanlık dallarına da açık toplantıların 5.sini düzenledik. Diğer toplantılarda olduğu gibi 5. toplantının katılımının yüksek olması, sevindiriciydi. Geleneksel hale dönüşen bu toplantılarımıza sadece yaz döneminde ara vererek, önümüzdeki aylarda da devam edeceğiz.’’


5. toplantının konu ve konuşmacıları hakkında bilgi veren Prof. Dr. Sinan Karaoğlu şunları söyledi: “Bu toplantıda özellikle toplumda yaygın görülen ve bilgi karmaşasına yol açan düztabanlık konusuna, geç kalındığında üzücü sonuçlara yol açabilen ortopedik tümörlere ve tedavisinde zaman zaman zorluklar yaşadığımız dirsek kırıklı çıkıklarına yer verdik.”


Bilimsel moderatörlüğü Doç. Dr. Fırat Ozan tarafından yapılan toplantıda; “Ağrılı Düz Taban” konusunu Prof. Dr. Önder Kılıçoğlu, “Ortopedik Onkolojide Tanı Yolunda Tuzaklar” konusunda Prof. Dr. Nevzat Dabak, ’’Dirsek Kırıklı Çıkıkları” konusunda ise Prof. Dr. Ufuk Nalbantoğlu sunum yaparak bilgilerini aktardılar. Aynı zamanda katılımcılar kendi alanları ile ilgili vakalar konusunda fikir alışverişinde bulundular.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 12:11
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