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Kayseri Bölgesel Ortopedi Toplantısına Büyük İlgi

Kayseri ve çevre illerdeki ortopedistlerin katıldığı Kayseri Bölgesel Ortopedi Toplantıları’nın 4.

26 Şubat 2019 Salı 08:55
Kayseri Bölgesel Ortopedi Toplantısına Büyük İlgi

Kayseri ve çevre illerdeki ortopedistlerin katıldığı Kayseri Bölgesel Ortopedi Toplantıları’nın 4.’sü gerçekleştirildi. Acıbadem Kayseri Hastanesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen bilimsel toplantıda uzmanlar, bilgilerini meslektaşlarıyla paylaştı.



Acıbadem Kayseri Hastanesi’nin ev sahipliğinde olan ve geleneksel hale dönüşen Kayseri Bölgesel Ortopedi Toplantıları’nın 4.’sü, 22 Şubat 2019, Cuma günü 49 ortopedistin katılımıyla gerçekleşti. Toplantıya; Nevşehir, Niğde, Kırşehir, Yozgat, Bünyan, Develi gibi çevre il ve ilçelerden ortopedi uzmanları katıldı.



Ev sahipliğini yapan Acıbadem Kayseri Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji hekimi Prof. Dr. Sinan Karaoğlu, bu toplantıların uzmanların birbirlerine deneyim ve bilgi aktarımı açısından çok önemli olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti:


“Tıp, büyük bir hızla ilerliyor. Yeni gelişmeler kadar, uzmanların kendi alanlarında yaşadığı deneyimi diğer uzmanlarla paylaşmaları çok önemli. Zira bu alışveriş, tanı ve tedavideki başarı oranını artırıyor. Bu nedenle biz de Kayseri ve çevre il ile ilçelerdeki bütün ortopedinin yanı sırafizyoterapi gibi diğer uzmanlık dallarına da açık, toplantılar düzenlemeye karar verdik.Her ay düzenli olarak yaptığımız bu toplantıların 4. ‘sünüyüksek katılımcı sayısıyla gerçekleştirdik. Bundan sonra da ortopedide yine farklı konular ve uzman konuşmacılarla toplantılarımız devam edecek.”



Moderatörlüğü Dr. Fatih Karaaslan tarafından yapılan toplantıda; “çocuklarda kalça çıkığı” konusunu Prof. Dr. Hakan Şenaran, “ters omuz protezi” konusunda Prof. Dr. Taner Güneş, Kienböck hastalığı” konusunda ise Dr. Mehmet Çavuş sunum yaparak bilgilerini aktardılar.Aynı zamanda kendi alanları ile ilgili vakalar konusunda fikir alışverişinde bulundular.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 08:55
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