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Kayseri bisikletin merkezi olacak

Büyükşehir Belediyesi, Kayseri’nin bisiklet sporunun merkezi olabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

26 Temmuz 2019 Cuma 14:37
Kayseri bisikletin merkezi olacak

Büyükşehir Belediyesi, Kayseri’nin bisiklet sporunun merkezi olabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a kapsamlı bir sunum yapıldı. Türkiye Bisiklet Federasyonu yetkililerince yapılan sunumda Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a Kayseri’nin avantajları hakkında bilgiler verildi.


Kayseri’nin 2 bin 200 rakımlı Erciyes-Tekir bölgesiyle yükseklik kampları açısından dünya çapında değerlendirilebilecek bir konumda olduğu vurgulanan sunumda alternatif yol ve bisiklet rotaları bulunmasının da Kayseri’yi avantajlı kıldığını belirtildi. Sunumda, Kayseri’nin yol bisikleti, veledrom, dağ bisikleti, downhill, cyclocross ve bisiklet sporunun temeli olan BMX alanlarına uygun coğrafyaya sahip olduğunu da dile getirilerek, Kayseri’ye havalimanı sayesinde tüm dünyadan kolay ulaşımın bulunmasının da altı çizildi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehrimizde bisikletin günlük hayatta yaygınlaşması ve Kayseri’nin bisiklet sporunun merkezi haline gelmesi için çalışmaların artarak devam edeceğini belirtti.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 14:37
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