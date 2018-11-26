THY- Noukşot
0553 313 94 23

Kayseri Bilim Merkezi 300 bin kişiyi ağırladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK tarafından 52 milyon lira bütçeyle yaptırılan merkezi 2 yılda 300 bin kişi ziyaret etti

26 Kasım 2018 Pazartesi 12:21
Kayseri Bilim Merkezi 300 bin kişiyi ağırladı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından yaptırılan Kayseri Bilim Merkezi 2 yılda 300 bin kişi tarafından ziyaret edildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, içinde deprem simülatörü, kasırga deneyimi, G-kuvveti bisikleti, keşif kulesi, su döngüsü, ses tüpü, karınca kolonisi, şimşek makinesi, mikro canlılar dünyası gibi alanların bulunduğu Kayseri Bilim Merkezi, 2016 yılında Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK tarafından 52 milyon liralık yatırımla kuruldu.

Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde 50 bin metrekare açık, 10 bin metrekare kapalı alanda kurulan merkezi son 2 yılda 300 bin kişi ziyaret etti.

Sergi alanlarının yanı sıra bilim şenliği, yaz bilim kampları, astronomi okulu, astronomi bilim kampı, öğretmenlere yönelik eğitim çalışmaları ve hafta sonu atölyeleri gibi pek çok etkinlik gerçekleştiren bilim merkezinde eğitim amaçlı çok sayıda film gösterimi de gerçekleştirildi.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 12:21
  1. Kayseri Bilim Merkezi
  2. Kayseri Büyükşehir Belediyesi
  3. TÜBİTAK

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Taksisini kullanmayan satsın
    1. Taksisini kullanmayan satsın
    2. Ali Talip Özdemir kimdir?
    3. FETÖ'nün askeri yargı yapılanması..
    4. Öğretmenlerin mesleki gelişimi yeniden..
    5. Sağlığına kavuşmanın hayalini kuruyor
    6. Uluslararası Uyuşturucu Politikaları..
    7. Ali Koç ve Ahmet Ağaoğlu arasında..
    8. Kastamonu'da ulaşıma sis engeli
    9. CHP, zulüm demek
    10. Yürüme yetisini kaybetmeyecek
    11. Hakan Bahadır kimdir?
    12. Günün ilk yarısında değer kaybeden..
    13. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    14. Günün ilk yarısında en çok değer..
    15. FETÖ’nün yargı yapılanmasına ceza yağdı
    16. YEDAŞ bağlantı başvurusunu dijital..
    17. Yılmaz'dan CHP'ye yerel seçim göndermesi
    18. GÜNCELLEME - Sivas'ta tren kazası
    19. İstanbul’un galibi AK Parti olacak
    20. GÜNCELLEME 2 - Kaşıkçı cinayetine..
    Dev ihale iptal edildi! Bakanlık soruşturma açtı
    Dev ihale iptal edildi! Bakanlık soruşturma açtı
    Türkiye'den önemli hamle! 300 bin ton üretilecek
    Türkiye'den önemli hamle! 300 bin ton üretilecek
    Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ: Türk halkı demek yanlış, doğrusu Türk milleti
    Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ: Türk halkı demek yanlış, doğrusu Türk milleti
    Öğretmeni Fuat Oktay'ın nasıl bir öğrenci olduğu anlattı
    Öğretmeni Fuat Oktay'ın nasıl bir öğrenci olduğu anlattı
    Ahmet Hakan: Mansur Yavaş'ın adaylığı kesinleşti
    Ahmet Hakan: Mansur Yavaş'ın adaylığı kesinleşti

    Günün Karikatürü

    25 Kasım 2018
    MEB duyurdu! Ülkede 3 tane açılıyor
    MEB duyurdu! Ülkede 3 tane açılıyor
    Rusya'dan kritik Türkiye açıklaması! 'S-400'leri kullanacak alanları yok'
    Rusya'dan kritik Türkiye açıklaması! 'S-400'leri kullanacak alanları yok'