0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Kayse Ralli’de dereceye girenlere kupaları verildi

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 112 personelleri ileri yaşam desteği, acil olgu yönetimi, travmalı hasta, toplu trafik kazası ve ambulans sürüş etaplarıyla düzenlenen ve 2 gün boyunca devam eden Kayse Ralli 2019 yarışlarında dereceye girenlere kupaları verildi.

18 Nisan 2019 Perşembe 13:48
Kayse Ralli’de dereceye girenlere kupaları verildi

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 112 personelleri ileri yaşam desteği, acil olgu yönetimi, travmalı hasta, toplu trafik kazası ve ambulans sürüş etaplarıyla düzenlenen ve 2 gün boyunca devam eden Kayse Ralli 2019 yarışlarında dereceye girenlere kupaları verildi.


İl Ambulans Servisi Başhekimliği Bahçesinde düzenlenen törende konuşan Sağlık Hizmetleri Başkanı Ahmet Ceylan düzenlenen yarışma hakkında bilgiler vererek, dereceye giren ekipleri tebrik etti. Ceylan; "İlkini düzenlemiş olduğumuz Kayse Ralli 3 günlük bir programı içerdi. Birinci gün 34 ekibimiz, 112 acil sağlık çalışanımız, 30 Erciyes Üniversitesi paramedik öğrencimiz, 14 hakemimiz ile birlikte ilk elemeyi gerçekleştirdik. İlk eleme etabında çocuk acil vakaya yaklaşım, ileri yaşam desteği ve bilinci kapalı hastaya yaklaşım etaplarından oluşan eleme gerçekleştirildi. 34 ekibimizden 12 tanesi final müsabakası yapmaya hak kazandı. 12 ekibimiz Erciyes Hisarcık Kapı’da düzenlenen parkurda ambulans sürüş tekniği, hasta taşıma, triaj etabı, yüksekten düşme vakalarında kendi bilgi ve becerilerini sergilediler. Sonunda 3 ekibimiz ödül almaya hak kazandı" diye konuştu.


İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ise birincisi yapılan yarışların daha da genişletilerek devam edeceğini ifade ederek; “Allah kaza, bela vermesin. Gerçekten kaza anını bizahi kendi hayatımızdada yaşadık. Çok kötü durumlar oluyor, insanlar normalin dışında bir ortam oluyor. O ortamı en güzel bir şekilde gözlemledik ki gerçekten ilk müdahalede standardın üstü bir kalite izledim. Geleneksel olarak planlamayı çalışıyoruz, ilkini Kayseri içerisinde planladık ama ikincisini çevre illerle planlamayı düşünüyoruz. Akabinde ulusal boyutta da çıkarabiliriz. Çünkü Erciyes bir markadır, bunu değerlendirmek zorundayız. Erciyes’te bu faaliyetlere devam etmeyi umuyoruz" dedi.


Törende konuşan Vali Yardımcısı Nail Anlar da Kayseri’nin 112 ekipleri olarak son derece güçlü haline geldiğini belirttiği açıklamasında; “Bilindiği üzere yakın zamanda İl Sağlık Müdürümüzün yoğun çalışmaları ile 9 tane ambulansı daha hizmet filomuza kattık. Kayseri 112 ekipleri olarak güçlü ve iddialı bir ekip haline geldik. İlimiz genelinde 66 tane ambulansımız oldu. 7 tane nitelikli, 1 tane helikopter ambulansımız var. Dolayısıyla Kayseri olarak 112 ekipleri konusunda son derece güçlü bir ekip haline geldik. İddialı bir ekibiz. Tabi bu ekiplerimizin aynı zamanda en iyi şekilde eğitilmesi de son derece önem arz ediyor. 2 gün boyunca hepiniz yoğun bir şekilde çalıştınız, eksikliklerinizi gördünüz. Sonuçta güzel bir çalışma oldu" ifadelerini kullandı.


Konuşmaların ardından dereceye giren ekiplere kupaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Nisan 2019 Perşembe 13:48
  1. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "İşin Geleceği, Tehditler Ve Fırsatlar" Konferansı
    1. "İşin Geleceği, Tehditler Ve..
    2. Borç aldığı arkadaşının iş yerini yaktı
    3. İhtiyaç sahibi öğrenciler yararına..
    4. Hazır yemek sektörü açmazda
    5. Fenerbahçe'de Serkan Acar anıldı
    6. Sarıkamış Kayak Merkezi’nde kurt..
    7. Sağlık sektöründe iş sağlığı ve..
    8. Jandarmanın İstanbul'daki darbe..
    9. Adana Derbisinin bilet fiyatları belli..
    10. Didim’de Turizm Haftası etkinlikleri
    11. Kayse Ralli’de dereceye girenlere..
    12. Mahkumlardan sahil temizliği
    13. Seyir halindeki otomobilde yangın
    14. Mersin’in yüksek kesimlerine kar yağdı
    15. İl Müftüsü Şahin Güven: “Berat Gecesi..
    16. ‘Sakin Şehir’ Yenipazar’ın gizli..
    17. Çocuklara özel Onur Erol konseri Forum..
    18. Sayıştay Başkanı Baş: “Sayıştay’ın..
    19. Didim’de 64 kaçak göçmen yakalandı
    20. Osman Berberoğlu hayatını kaybetti
    21. Belovacıklı “Sağlıklı yaşam için spor..
    22. Pazaryeri’ne hanım eli değdi
    23. Kudüs başkent, Golan Tepeleri ilhak!..
    24. Başkan Çerçi öğrencileri konuk etti
    25. 2 yıl para biriktirdiler, 3 yılda..
    26. FETÖ'cü eski il jandarma komutanına..
    27. Kadın ve erkek postacılar kıyasıya..
    28. Kastamonu’da yamaç paraşütü sporu için..
    29. Galatasaray, Al Hilal'i FIFA'ya..
    30. Hırsızlar kendilerini kaydeden..
    Karamollaoğlu’ndan İstanbul açıklaması: O gün bir gelsin hele...
    Karamollaoğlu’ndan İstanbul açıklaması: O gün bir gelsin hele...
    AK Parti'nin yaptığı itiraz reddedildi
    AK Parti'nin yaptığı itiraz reddedildi
    Feminist avukat ile meslektaşı arasında tartışma! 'Bana kaş göz işareti yapmayın'
    Feminist avukat ile meslektaşı arasında tartışma! 'Bana kaş göz işareti yapmayın'
    FETÖ elebaşından hançerli mesaj!
    FETÖ elebaşından hançerli mesaj!
    Mazbatayı alır almaz skandal sözler...
    Mazbatayı alır almaz skandal sözler...

    Günün Karikatürü

    18 Nisan 2018
    Temel Karamollaoğlu: Önümüzdeki haftalarda siz de göreceksiniz
    Temel Karamollaoğlu: Önümüzdeki haftalarda siz de göreceksiniz
    Abdullah Gül'den 'İmamoğlu' açıklaması: Artık zamanıdır
    Abdullah Gül'den 'İmamoğlu' açıklaması: Artık zamanıdır