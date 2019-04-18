Kayse Ralli’de dereceye girenlere kupaları verildi

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 112 personelleri ileri yaşam desteği, acil olgu yönetimi, travmalı hasta, toplu trafik kazası ve ambulans sürüş etaplarıyla düzenlenen ve 2 gün boyunca devam eden Kayse Ralli 2019 yarışlarında dereceye girenlere kupaları verildi.

İl Ambulans Servisi Başhekimliği Bahçesinde düzenlenen törende konuşan Sağlık Hizmetleri Başkanı Ahmet Ceylan düzenlenen yarışma hakkında bilgiler vererek, dereceye giren ekipleri tebrik etti. Ceylan; "İlkini düzenlemiş olduğumuz Kayse Ralli 3 günlük bir programı içerdi. Birinci gün 34 ekibimiz, 112 acil sağlık çalışanımız, 30 Erciyes Üniversitesi paramedik öğrencimiz, 14 hakemimiz ile birlikte ilk elemeyi gerçekleştirdik. İlk eleme etabında çocuk acil vakaya yaklaşım, ileri yaşam desteği ve bilinci kapalı hastaya yaklaşım etaplarından oluşan eleme gerçekleştirildi. 34 ekibimizden 12 tanesi final müsabakası yapmaya hak kazandı. 12 ekibimiz Erciyes Hisarcık Kapı’da düzenlenen parkurda ambulans sürüş tekniği, hasta taşıma, triaj etabı, yüksekten düşme vakalarında kendi bilgi ve becerilerini sergilediler. Sonunda 3 ekibimiz ödül almaya hak kazandı" diye konuştu.

İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ise birincisi yapılan yarışların daha da genişletilerek devam edeceğini ifade ederek; “Allah kaza, bela vermesin. Gerçekten kaza anını bizahi kendi hayatımızdada yaşadık. Çok kötü durumlar oluyor, insanlar normalin dışında bir ortam oluyor. O ortamı en güzel bir şekilde gözlemledik ki gerçekten ilk müdahalede standardın üstü bir kalite izledim. Geleneksel olarak planlamayı çalışıyoruz, ilkini Kayseri içerisinde planladık ama ikincisini çevre illerle planlamayı düşünüyoruz. Akabinde ulusal boyutta da çıkarabiliriz. Çünkü Erciyes bir markadır, bunu değerlendirmek zorundayız. Erciyes’te bu faaliyetlere devam etmeyi umuyoruz" dedi.

Törende konuşan Vali Yardımcısı Nail Anlar da Kayseri’nin 112 ekipleri olarak son derece güçlü haline geldiğini belirttiği açıklamasında; “Bilindiği üzere yakın zamanda İl Sağlık Müdürümüzün yoğun çalışmaları ile 9 tane ambulansı daha hizmet filomuza kattık. Kayseri 112 ekipleri olarak güçlü ve iddialı bir ekip haline geldik. İlimiz genelinde 66 tane ambulansımız oldu. 7 tane nitelikli, 1 tane helikopter ambulansımız var. Dolayısıyla Kayseri olarak 112 ekipleri konusunda son derece güçlü bir ekip haline geldik. İddialı bir ekibiz. Tabi bu ekiplerimizin aynı zamanda en iyi şekilde eğitilmesi de son derece önem arz ediyor. 2 gün boyunca hepiniz yoğun bir şekilde çalıştınız, eksikliklerinizi gördünüz. Sonuçta güzel bir çalışma oldu" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından dereceye giren ekiplere kupaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi.