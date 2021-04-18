Kayra Sayit kimdir? Kayra Sayit nereli?
Kayra Sayit kim hayatı | Avrupa Judo Şampiyonası'nda kadınlar +78 kiloda Kayra Sayi, Fransız Lea Fontaine’yi ipponla yenerek altın madalya elde etti. Pek çok kişi bu haberin ardından Kayra Sayit'in kim olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Kayra Sayit kaç yaşında nereli?
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Büyükler Avrupa Şampiyonası'nın son gününde kadınlar +78 kiloda Kayra Sayit, ilk turda maç yapmadı. İkinci turda Rus Anzhela Gazparian'ı çeyrek finalde Fransız Anne Fatoumata M'Bairo'yu, yarı finalde Belaruslu Maryna Slutskaya’yı ipponla yenen Kayra, finalde Fransız Lea Fontaine'yi ipponla yenerek Avrupa şampiyonu oldu. Kayra Sayit kimdir?
Kayra Sayit kimdir? Kayra Sayit nereli?
Kayra Sayit, 13 Şubat 1988'de Martinik'te dünyaya geldi. Ketty Mathé, 2014 yılında Kayra Almira Özdemir adını alarak Türk vatandaşı oldu.