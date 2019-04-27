KAYO Nisan Ayı MEclis Toplantısı yapıldı

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Nisan Ayı Meclis toplantısında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi; "Sanayiciler olarak bize düşen asıl görev Türkiye Cumhuriyetine sonuna kadar güvenerek ve inanarak yolumuza devam etmektir" dedi.

KAYSO Toplantı Salonunda yapılan meclis toplantısının açılışında konuşan Meclis Başkanı Abidin Özkaya; seçimin ardından üreticinin ve yatırımcının desteklenmesi, haksız rekabetin önlenmesi gerektiğini söyleyerek; “Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında başlayan ve şiddeti azalarak da olsa devam eden kur sarmalı ve neticesi olarak yüksek enflasyon ve yüksek faiz ekonomimizin temel dinamiklerini bozmuş olup karşımıza yatırımların azalması, işsizliğin artması, talep daralması olarak çıkmıştır. Kurların bu denli hareketli olması faizlerin yüksek seyri bir de 31 Mart seçim sürecindeki devam eden belirsizlikler maalesef sanayinin, ticaretin ve yatırımların önündeki en büyük engeli oluşturmuştur. Bu belirsizlik döneminin biran önce sonlandırılması ve önümüzdeki 4 buçuk yıllık süreyi hem makro hem mikro reformların hayata geçirilmesi için önemli bir fırsat olduğunu düşünmekteyiz. Aksi takdirde yüzde 25’lerde olan banka faizleriyle ne yatırım yapmak ne de para kazanmak mümkün gözükmemektedir. Zaman; gerçek üretici ve yatırımcının desteklenmesi, haksız rekabetin önlenmesi zamanıdır. Önümüzdeki süreçte bu sorunların çözümünün en önemli konu olduğunu düşünmekteyiz" ifadelerini kullandı.

KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi ise yaptığı konuşmada, Mimarsinan OSB’de yapılacak olan Kayseri Üniversitesi MYO’ için sanayicilerin üzerine düşene hazır olduğunu ifade ederek; “Kayseri Üniversitesi 1 yaşına yaklaştı. İçerisinde bulunan bölümler itibariyle 30-40 yıllık bir tecrübeye sahip. Çünkü yine şehrimizin güzide üniversitesi Erciyes Üniversitesi’nin içerisinde ayrıldı. Direkt sanayicinin dertleriyle emhal olmak için, direkt sanayicinin ihtiyacı olan elemanları yetiştirmek için hem mühendis hem de tekniker ve teknisyen anlamında öğrenciler yetiştirmek için rektörümüzün de gayretleri devam ediyor. 2 organize sanayi bölgemiz de hocama dedi ki ‘Hoş geldiniz, hemen arsa tahsislerini yapıyoruz’ dedi. Mimarsinan OSB’de yönetim kararını aldık, yerimiz belli. Ne zaman derseniz orada da direk sanayi ile ilgili bir bölüm mutlaka inşa etmek istiyoruz. O konuda da sanayicilerimiz üzerlerine düşen her şeye hazırlar" dedi.

"Sanayicilere düşen görev Türkiye Cumhuriyeti’ne inanarak yola devam etmektir"

İş dünyasının zorlu bir süreçten geçtiğini, sanayicilerin ekonomiye konsantre olması gerektiğinin altını çizen Başkan Büyüksimitçi; "Türk iş dünyası olarak zorlu bir süreçten geçiyoruz. Biz sanayiciler olarak konsantre olmamız gereken şey mutlak suretle ekonomi olmalı. Ekonomik olarak güçlü bir ülke olmadığınız sürece hiçbir şansınız yok. Dolayısıyla asıl görev sanayiciler olarak bizde bence çok fazla seçim konuşmadan ve Türkiye Cumhuriyetine sonuna kadar güvenerek ve inanarak yolumuza devam etmektir. Eminim ki sanayicilerin çoğu da ihracatla, üretimle ilgili ciddi çalışmalar yapıyorlar. Bu tür ekonomik çalkantıların olduğu dönemler bize bir arınma, verimlilikle ilgili şirketimizi sorgulama imkanı veriyor diye düşünüyorum. Onun için mutlak suretle biz kendi işimize konsantre olmalıyız. Tabi ki zorluklar olacak, hiçbir ülkenin yükselişini bir başkası durarak izlemiyor. Rakibiniz olan ülkeler ayağınızdan çekmeye çalışır. Biz bunlara göre hesabımızı iyi yapmalıyız. İyi yapar, önlemlerimizi alırsak inanın bu işten güçlenerek çıkarız" diye konuştu.

Kentin problemleri hakkında da görüşlerini ifade eden Büyüksimitçi; "Kayserimizde turizm potansiyelininolduğunu biliyoruz. Özellikle Erciyes ile birlikte kış turizminde çok ciddi ivme kazandı aynı zamanda sağlık turizmi ile ilgili ciddi bir potansiyel var ve şuan yurt dışından Kayseri’ye ciddi anlamda hasta geliyor. Sayın Valimizin de turizme ilgisi oldukça yüksek onlarda bir takım çalışmalar yapıyor çok daha iyi gelişeceğiz. Bunları yaparken Kayseri’nin maalesef bir takım eksikleri var en büyük eksik son günlerde THY’ın Kayseri uçuşları. Kayseri’ye olan uçuşların az olması turizme Kapadokya ile birlikte çok ciddi yardımları olan Kayseriye haksızlık diye düşünüyorum.Önümüzde ki hafta Cumhurbaşkanımızın da katılacağı Odalar ve Borsalar Birliğinin genel kuruluna gideceğiz bizlere de güzel mesajlar vereceğine inanıyorum. Türkiye de bizim birbirimize dayanmaktan ve birlikte hareket etmekten başka bir yolumuz yok diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Bu ayki meclis toplantısının konuğu olan Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ise vizyonlarının uygulama odaklı öncü ve örnek bir üniversite olduğunu belirtti. Üniversite-sanayi işbirliğine de değinen Karamustafa, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile Mimarsinan OSB’de meslek yüksekokulu için görüşmelerin olduğunu ifade etti. Karamustafa konuşmasını; "Seçim sürecinde geldik, gittik, iyi niyet anlaşması yaptık. Kendisi temelini atacak, sonra da ‘Hocam OSB’nin, sen ve ben Kayseri’nin dinamiklerini harekete geçireceğiz, orada bu işe başlanacak’ dedi. Kayseri OSB’de de aynı şekilde, İncesu OSB’de de. Belki bunların üçünü aynı anda harekete geçiremeyebiliriz. İlk etapta birini veya ikisini yapalım, üçüncüsü de biraz daha olgunlaştıktan sonra. Ama Kayseri Üniversitesi olarak sevdamız yapabildiğim ölçüde kendimi başarılı ya da başarısız olarak kabul edeceğim" diye sürdürdü. Prof. Dr. Karamustafa ayrıca 1 yılını dolduracak olan Kayseri Üniversitesi’nin yeni logosunu da tanıttı.

Meclis, gündem maddelerinin okunarak oylanması ile sona erdi.