Kaynarca’ya hayvan pazarı kurulması için karar alındı

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve vatandaşlar ile yapılan toplantı sonrasında ilçeye hayvan pazarı kurulması için karar alındı.

Kaynarca Belediye Toplantı Salonunda yapılan toplantıya ev sahipliğini Kaynarca Belediye Başkanı Murat Kefli yaparken, geçtiğimiz dönemde yapılmaya başlanan ve yarım kalan ilçe mezbahanesinin geleceği konuşuldu. Her kesimden vatandaşın söz aldığı toplantıda ortak akıl olarak mezbahanenin çalışması için ilçeye öncelikle hayvan pazarı kurulması fikri ortaya çıktı.

Başkan Murat Kefli yaptığı konuşmada, "Arkadaşlar sizleri buraya mezbahanenin geleceğini konuşmak için davet ettik. Bizler Belediye olarak mezbahanenin geriye kalan işlerini halledip burayı hizmete açacağız, istedik ki mezbahanenin çalışması ve sürdürebilir olması için herkesin katkıda bulunmasını bekledik. Burayı bizden isteyen şirketlerde oldu fakat bizler bunu kabul etmedik, çünkü bu sefer ilçe halkının faydalanması güç olacaktı. Bölgemizde hayvancılık diğer ilçelere göre daha ilerde, seçim döneminde üreticiyi destekleyeceğimizi her defasında söylemiştik ve şimdi sözlerimizi tutma zamanı geldi. Bugün burada mezbahaneyi konuşmak için toplanmıştık fakat sizlerin talebi olan hayvan pazarının yakın zamandakurulması için elimden geleni yapacağım" dedi.