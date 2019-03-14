Kaynarcalı veterinerler mesleki sorunlarını konuştu
Sakarya’nın Kaynarca ilçesindeki Klinisyen Veteriner Hekimler, Sakarya Veteriner Hekimler Odası üyeleri ile bir araya gelerek mesleki sorunlarını konuştular.14 Mart 2019 Perşembe 15:43
Sakarya’nın Kaynarca ilçesindeki Klinisyen Veteriner Hekimler, Sakarya Veteriner Hekimler Odası üyeleri ile bir araya gelerek mesleki sorunlarını konuştular.
Sakarya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Yıldırım Çakmak’ın öncülük ettiği toplantıda mesleki sorunlar, Kaynarca bölgesinde yapılabilecek tarım ve hayvancılık projeleri hakkında değerlendirmelerde bulundular. Başkan Yıldırım Çakmak, "Toplantıda üreticiler ve veteriner hekimlerin karşılaştıkları sorunlar, gıda ve halk sağlığı konusunda alınması gereken önlemler görüşüldü" dedi.
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