Kaynarca Halk Eğitim Merkezi Müdürü Alıkçı görevine başladı
Karasu Fatih Sultan Mehmet Ortaokulundan Kaynarca Halk Eğitim Merkez Müdürlüğüne atanan Ayhan Alıkçı görevine başladı.04 Temmuz 2019 Perşembe 12:52
Karasu Fatih Sultan Mehmet Ortaokulundan Kaynarca Halk Eğitim Merkez Müdürlüğüne atanan Ayhan Alıkçı görevine başladı.
Kaynarca Halk Eğitim Merkez Müdürü Ayhan Alıkçıyaptığı açıklamada, ilçenin ihtiyaçları doğrultusunda gereken kursları açacaklarını ve vatandaşların taleplerini değerlendireceklerini söyledi. Devraldıkları görevi en iyi şekilde sürdürmek için gayret göstereceklerini anlatan Alıkçı, Kaynarca’yahizmet etmek için üzerine düşeni yerine getireceklerini kaydetti.
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