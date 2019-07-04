0553 313 94 23

Kaynarca Halk Eğitim Merkezi Müdürü Alıkçı görevine başladı

Karasu Fatih Sultan Mehmet Ortaokulundan Kaynarca Halk Eğitim Merkez Müdürlüğüne atanan Ayhan Alıkçı görevine başladı.

04 Temmuz 2019 Perşembe 12:52
Kaynarca Halk Eğitim Merkezi Müdürü Alıkçı görevine başladı

Karasu Fatih Sultan Mehmet Ortaokulundan Kaynarca Halk Eğitim Merkez Müdürlüğüne atanan Ayhan Alıkçı görevine başladı.


Kaynarca Halk Eğitim Merkez Müdürü Ayhan Alıkçıyaptığı açıklamada, ilçenin ihtiyaçları doğrultusunda gereken kursları açacaklarını ve vatandaşların taleplerini değerlendireceklerini söyledi. Devraldıkları görevi en iyi şekilde sürdürmek için gayret göstereceklerini anlatan Alıkçı, Kaynarca’yahizmet etmek için üzerine düşeni yerine getireceklerini kaydetti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 12:52
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
    1. Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan..
    2. Şehit ailesine darp iddiası
    3. Kilis’te kiralık ev sorunu
    4. Samsun’da bir ayda 116 bin 285 kişinin..
    5. Antarktika seferi bakteri keşfettirdi
    6. Tarsus Belediyesi Yaz Spor Okullarına..
    7. Başkan Demir’den Bafra’da yol müjdesi
    8. Kasımpaşa'da yeni sezon hazırlıkları
    9. Menteşe’de traktör kazası: 1 ölü
    10. Çimento ihracatı ilk yarıda yüzde 46..
    11. Medipol Başakşehir'de transfer..
    12. Temizlik işçileri uyardı “Yerlere..
    13. Tosya’da Yalnız Değilsiniz projesi..
    14. Başkan Altıkulaç’tan istişare..
    15. Nallıhan Kuş Cenneti Foto Safari..
    16. TİHK’den Rektör Gören’e nezaket..
    17. Erkam Reşmen iddialı konuştu
    18. Hisarcık’ta yollara asfalt yama..
    19. Jandarma uyuşturucuya gözaçtırmıyor
    20. Anız yakanlara idari para cezası
    21. Havacılar, ihtiyaç sahibi ailelere..
    22. ABD'de hareketli anlar! Tanklar Beyaz..
    23. Kaynarca Halk Eğitim Merkezi Müdürü..
    24. Pursaklar’da parklar bakım ve..
    25. Samsun’da 355 bin 297 araç var
    26. Kilo almak için hangi doktora gidilir
    27. Polatlı’da ruhsatsız 48 iş yeri..
    28. Kartepe Çuha fabrikası restorasyon..
    29. Türkiye'den flaş S-400 açıklaması:..
    30. Üniversite öğrencisi 13 günlük yaşam..
    İBB’de 3 yeni atama!
    İBB’de 3 yeni atama!
    İmamoğlu’ndan Koç’a ilk kıyak
    İmamoğlu’ndan Koç’a ilk kıyak
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar

    Günün Karikatürü

    4 Temmuz 2019
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”