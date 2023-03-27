Kaynar su ile salatalık turşusu! Şaşkına çeviren özellik: İftarlık turşu hızlıca oluyor! İşte böyle

Kıtır kıtır turşu yapmanın püf noktaları

Salatalık turşusu, Türk mutfağındaki sevilen turşulardandır. Kıtır kıtır olması nedeniyle tercih nedeni olan salatalık turşusunu şimdi sizlerle paylaşacağımız tarif sayesinde basit bir şekilde yapabileceksiniz.

Turşuyu yaparken bilmeniz gereken bir kaç önemli püf nokta var

* Salatalıkları özenle seçin. Ezilmiş salatalıklarla turşu yapmayın.

* Cam kavanoz kullanın.

* Ölçüyü iyi ayarlayın.

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Kaynar Su İle Salatalık Turşusu Tarifi İçin Malzemeler

4 kg turşuluk salatalık

1 kg’lık kavonozlar kullandim

Her bir kavonoz için

1 tatlı kaşığı toz şeker

2 tepeleme tatlı kaşığı salamura kalın tuz

1 tatlı kaşığı doğranmış sarimsak (2-3 diş)

1 küçük çay bardağı sirke (farketmez)

Yeteri kadar kaynar su

Kaynar Su İle Salatalık Turşusu Tarifi Nasıl Yapılır?

Öncelikle salatalıkları iyice yıkayalım uç kısımlarını kesip hazırlayalım.

Sarımsakları da soyup doğrayalım. Kavanozlara dik şekilde salatalıkları dizelim.

Tek bir kavanoz için 1 tatlı kaşığı şeker 2 tatlı kaşığı tuz 1 küçük çay bardağı sirke 1 tatlı kaşığı doğranmış sarımsak ekleyelim bunu her kavanoza yapalım.

Sonra üzerlerine fokur fokur kaynayan suyu döküp kapaklarını sıkıca kapatalım.

Konserve gibi sofra bezlerine ters çevirelim saralım ve ertesi gun raflara kaldıralım. Hiç bir şekilde erime falan olmuyor.

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