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Kaynanasını kanlı bezle tehdit edip 9 bin TL gasp eden damada 6 yıl hapis

Kayseri’de açık ceza evinden izinli çıkan ve kaynanası ile kayınbabasının evinin önüne kanlı bez bırakıp tehdit ettiği ve mağdurların 9 bin TL paralarını gasp ettiği iddia edilen ve bu suçtan tutuklanan damat, 6 yıl hapse mahkum edildi.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 15:24
Kaynanasını kanlı bezle tehdit edip 9 bin TL gasp eden damada 6 yıl hapis

Kayseri’de açık ceza evinden izinli çıkan ve kaynanası ile kayınbabasının evinin önüne kanlı bez bırakıp tehdit ettiği ve mağdurların 9 bin TL paralarını gasp ettiği iddia edilen ve bu suçtan tutuklanan damat, 6 yıl hapse mahkum edildi.


6 Nisan’da Talas ilçesi Tablakaya Mahallesi’nde bir ikamette meydana gelen olayda iddiaya göre dışarıdan evlerine gelen M.Y.(65) ile L.Y.(62) kapılarının önünde kanlı bez gördü. Daha sonra telefonla arayan damatları K.Y.(34) tehditkar sözlerle para istedi, mağdurlar da açık cezaevinden izinli çıkan şüpheliye iddiaya göre 15 bin TL para istedi, mağdurlardan 9 bin TL elden aldı. Şikayet üzerine K.Y. hakkında ‘başkasının bir malını karşı koyamamaya mecbur kılmak suretiyle yağma’ ve ‘özel işaretlerle tehdit’ suçundan dava açıldı. 26 Haziran’da görülen davanın ilk celsesinde mahkeme heyeti, sanığı tutukladı.


Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık K.Y. ile avukatı hazır bulundu. Mağdurların kayın babası ile kayın validesi olduğunu söyleyen sanık K.Y., “Ben tehditle 15 bin TL almadım. Kapılarının önüne kanlı bez bırakmadım. Olay esnasında alkollüydüm, telefonla tehditkar sözler söylemiş olabilirim, telefonda kanlı bezi çöp tenekesine bıraktığımı söylediğimi hatırlamıyorum. Zor durumda olduğum için onlardan yardım istedim, onlar da 9 bin TL karşılıksız verdiler” şeklinde konuştu.


Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık K.Y.’ye ‘başkasının bir malını karşı koyamamaya mecbur kılmak suretiyle yağma’ suçundan 6 yıl hapis, ‘özel işaretlerle tehdit’ suçundan ise düşme kararı verdi. Mahkeme tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 15:24
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