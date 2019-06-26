0553 313 94 23

Kaynanasını kanlı bez ile tehdit edip 9 bin TL gasp eden damat tutuklandı

Kayseri’de açık cezaevinden izinli çıkan ve kaynanası ile kayınbabasının evinin önüne kanlı bez bırakıp tehdit ettiği ve mağdurların 9 bin TL paralarını gasp ettiği iddia edilen damat tutuklandı.

26 Haziran 2019 Çarşamba 13:06
Kaynanasını kanlı bez ile tehdit edip 9 bin TL gasp eden damat tutuklandı

Kayseri’de açık cezaevinden izinli çıkan ve kaynanası ile kayınbabasının evinin önüne kanlı bez bırakıp tehdit ettiği ve mağdurların 9 bin TL paralarını gasp ettiği iddia edilen damat tutuklandı.


6 Nisan’da Talas İlçesi Tablakaya Mahallesi’nde bir ikamette meydana gelen olayda iddiaya göre dışarıdan evlerine gelen M.Y. (65) ile L.Y. (62) kapılarının önünde kanlı bez gördü. Daha sonra telefonla arayan damatları K.Y.(34) tehditkâr sözlerle para istedi, mağdurlar da açık cezaevinden izinli çıkan ve 15 bin TL isteyen şüpheliye 9 bin TL elden verdi. Şikayet üzerine K.Y. hakkında ‘başkasının bir malını karşı koyamamaya mecbur kılmak suretiyle yağma’ ve ‘özel işaretlerle tehdit’ suçundan dava açıldı. Tutuksuz sanık K.Y. mahkemede; “Mağdurlar kayınbabam ile kayınvalidem olurlar. Ben tehditle 15 bin TL almadım. Kapılarının önüne kanlı bez bırakmadım. Olay esnasında alkollüydüm, telefonla tehditkâr sözler söylemiş olabilirim, telefonda kanlı bezi çöp tenekesine bıraktığımı söylediğimi hatırlamıyorum. Zor durumda olduğum için onlardan yardım istedim, onlar da 9 bin TL karşılıksız verdiler” diye konuştu.


Kayınbaba M.Y. damadı olan sanığın olay günü alkollü olduğunu, kendinde olmadığını söyleyerek, borcu olduğunu bildikleri için 9 bin TL verdiklerini belirtirken, kaynana L.Y. ise; “Eve geldiğimizde kapının önünde kanlı bez gördük, kimin koyduğunu görmedik. Telefonla damadım aradı, çok alkollüydü, 9 bin TL verdik, şikayetçi değiliz” dedi.


Savcı verdiği mütalaasında sanık K.Y.’nin ‘yağma’ suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ertelerken, mağdurların korktukları için sanığı kurtarmaya yönelik ifade verdikleri, kuvvetli suç şüphesi nedeniyle sanık K.Y.’nin tutuklanmasına karar verdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 13:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    May’den Cemal Kaşıkçı açıklaması!
    1. May’den Cemal Kaşıkçı açıklaması!
    2. “Zirvede Ben de Varım”da keşfedilen 4..
    3. Bakan Turhan: "Bu çalışmamız..
    4. Adygea Rüzgar Enerjisi Santrali’nin..
    5. Domates yüklü tır köprüden uçtu: 1 ölü
    6. Nevşehir Belediyesi’nin sıcak asfalt..
    7. Teknoloji şirketleri kullanıcı..
    8. Söke Belediyesi ile Tüm Yerel-Sen..
    9. Elazığ’da İpekböceği Yetiştiriciliği..
    10. Çay sanayicisi şikayetçi
    11. Aylan Kürdi’nin kısacık hayatı film..
    12. Seçer: “Halkımdan aldığım mesajı..
    13. Denizde bulduğu taşın araştırılmasını..
    14. GÜNCELLEME 3 - Edirne'de düzensiz..
    15. Bulgarlar Kayseri’ye Hayran Kaldı
    16. SURİYE'DE İŞKENCE MAĞDURLARI REJİMİN..
    17. Kaymakam Aydın, asfalt çalışmalarını..
    18. Kremlin: "G20 Zirvesi’nde Putin ve..
    19. Bakan Akar'dan 'terhis' açıklaması!
    20. Parlamento kritik yasayı onayladı!..
    MHP'den hükümete flaş çağrı: Bir bedeli olacaksa göze alınmalı
    MHP'den hükümete flaş çağrı: Bir bedeli olacaksa göze alınmalı
    Şamil Tayyar'dan flaş çıkış: Krizden çıkmak için tarihi fırsat
    Şamil Tayyar'dan flaş çıkış: Krizden çıkmak için tarihi fırsat
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'

    Günün Karikatürü

    26 Haziran 2019
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler