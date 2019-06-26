Kaynanasını kanlı bez ile tehdit edip 9 bin TL gasp eden damat tutuklandı

Kayseri’de açık cezaevinden izinli çıkan ve kaynanası ile kayınbabasının evinin önüne kanlı bez bırakıp tehdit ettiği ve mağdurların 9 bin TL paralarını gasp ettiği iddia edilen damat tutuklandı.

6 Nisan’da Talas İlçesi Tablakaya Mahallesi’nde bir ikamette meydana gelen olayda iddiaya göre dışarıdan evlerine gelen M.Y. (65) ile L.Y. (62) kapılarının önünde kanlı bez gördü. Daha sonra telefonla arayan damatları K.Y.(34) tehditkâr sözlerle para istedi, mağdurlar da açık cezaevinden izinli çıkan ve 15 bin TL isteyen şüpheliye 9 bin TL elden verdi. Şikayet üzerine K.Y. hakkında ‘başkasının bir malını karşı koyamamaya mecbur kılmak suretiyle yağma’ ve ‘özel işaretlerle tehdit’ suçundan dava açıldı. Tutuksuz sanık K.Y. mahkemede; “Mağdurlar kayınbabam ile kayınvalidem olurlar. Ben tehditle 15 bin TL almadım. Kapılarının önüne kanlı bez bırakmadım. Olay esnasında alkollüydüm, telefonla tehditkâr sözler söylemiş olabilirim, telefonda kanlı bezi çöp tenekesine bıraktığımı söylediğimi hatırlamıyorum. Zor durumda olduğum için onlardan yardım istedim, onlar da 9 bin TL karşılıksız verdiler” diye konuştu.

Kayınbaba M.Y. damadı olan sanığın olay günü alkollü olduğunu, kendinde olmadığını söyleyerek, borcu olduğunu bildikleri için 9 bin TL verdiklerini belirtirken, kaynana L.Y. ise; “Eve geldiğimizde kapının önünde kanlı bez gördük, kimin koyduğunu görmedik. Telefonla damadım aradı, çok alkollüydü, 9 bin TL verdik, şikayetçi değiliz” dedi.

Savcı verdiği mütalaasında sanık K.Y.’nin ‘yağma’ suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ertelerken, mağdurların korktukları için sanığı kurtarmaya yönelik ifade verdikleri, kuvvetli suç şüphesi nedeniyle sanık K.Y.’nin tutuklanmasına karar verdi.