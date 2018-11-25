"Kaynakları millete hizmet için kullanınca yetiyor"

VAN (AA) - Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, görevlendirme yapılmadan önceki belediyelerle görevlendirme yapılan belediyelere aynı oranda para gönderildiğini belirterek "Siz bu parayı hizmet için, projeler için, halk için kullanırsanız fazlasıyla yetiyor, şahidi biziz ama siz bu paraları halkın hizmetine değil başka maksatlar için kullanırsanız tabii ki yetmiyor." dedi.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Van'ın Edremit Belediyesi, ilçede sosyal yaşam alanlarını artırmaya yönelik projeleri hayata geçirmeye devam ediyor.

Daha önce sahil kordonu ile birçok park projesini ilçeye kazandıran Edremit Belediyesi, kendi kaynaklarıyla 10 bin metrekare alana inşa ettiği parkı halkın hizmetine sundu.

Erdemkent Mahallesi'nde yapılan parkın açılış törenine katılan Zorluoğlu, Edremit'te son birkaç yılda gerçekleştirilen büyük hizmet atılımının Van genelinde ve tüm ilçelerde benzer şekilde yürütüldüğünü söyledi.

Van'da son birkaç yılda gerçekleştirilen büyük hizmetleri ve alınan yatırımları görmemek için kötü niyetli olmak gerektiğini ifade eden Zorluoğlu, şunları dile getirdi:

"Edremit'in sahilleri ülkede gündem oldu. Hepimizin imkanlarından faydalandığı sahil düzenlemesi Van'a ve Edremit'e çok yakıştı. Van'ın en kıymetli hazinesi olan Van Denizi'nin, ilin ekonomisine, turizmine ve sosyal hayatına katkısı hepimizin malumu. Görevi devraldığımızda Van Denizi, Tuşba ve İpekyolu'nun kanalizasyonu hiç arıtılmadan doğrudan deşarj edildiği için sürekli kirleniyordu. Büyükşehir Belediyesi olarak yılların sorununa el attık. Bir milyon elli bin nüfusun kanalizasyonunu tam ileri biyolojik arıtma yöntemiyle arıtacak tesisimiz Tuşba'da yükseliyor. İnşallah 2020 yılı başında tamamlandığında artık Van Denizi kirlenmeyecek. Bir başka büyük çevre projemizin de ihalesini onayladım. Katı atık tesisi olmayan iki büyükşehir Diyarbakır ile Van'dı. Bu konuya da el attık. Sözleşmesini kısa sürede imzalayacağımız ayrıştırma ve fermantasyon tesislerini, düzenli depolama sahası ve transfer istasyonlarını bünyesinde barındıran çok modern ve muhteşem bir katı atık entegre tesisini Van'a kazandırıyoruz."

- "Kaynaklar hizmete kullanınca yetiyor"

Ankara'dan kendilerine para yağmadığını, mevcut kaynakları etkin bir şekilde kullanarak hizmet verdiklerini vurgulayan Zorluoğlu, şöyle devam etti:

"Bizden öncekilere ne kadar para gönderildiyse bize de aşağı yukarı aynı miktarlar geliyor. Mühim olan bu parayı hangi maksatla kullandığınızdır. Siz bu parayı hizmet için, projeler için, halk için kullanırsanız fazlasıyla yetiyor, şahidi biziz ama siz bu paraları halkın hizmetine değil başka maksatlar için kullanırsanız tabii ki yetmiyor. Sizlerden bu hususları aklınızda tutmanızı önemle rica ediyorum. Van, Edremit güzelleşsin, bu şehir hak ettiği yatırımları ve hizmetleri alsın istiyorsak tavrımızı ona göre belirlememiz gerekiyor. Bu bir dönüm noktasıdır. Vatandaşlarımızın doğru karar vereceğine yürekten inanıyorum."

Projelerin gerçekleştirilmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bakanların ve milletvekillerinin kendilerine önemli destekler sunduğunu aktaran Zorluoğlu, başlattıkları hizmet kervanının kesintiye uğramadan devam etmesiyle Van'ın en gelişmiş kentlerden biri olacağını belirtti.

Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli de az konuşup çok iş yapmaya gayret ettiklerini anlatarak başta doğal gaz olmak üzere belediye eliyle ilçeye getirilen pek çok hizmetle sorunların bir bir çözüme kavuştuğunu söyledi.



Konuşmaların ardından Zorluoğlu ile protokol üyeleri, açılış kurdelesini kestikleri parkta incelemelerde bulundu.

Ayran aşı çorbası ve Van balığı ikramıyla sona eren programa, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Levent Akay, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.