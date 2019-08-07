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Kaynakçılar da mesleği öğretecek çırak bulamıyor

Bilecik’te kaynak ustası Mithat Usta, mesleği öğretecek çırak bulamadıklarını anlatarak, "Çırak bulamazsak kaynakçılık da ilçemizde unutulmaya yüz tutmuş meslekler arasında yer alacak" dedi.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 10:30
Kaynakçılar da mesleği öğretecek çırak bulamıyor

Bilecik’te kaynak ustası Mithat Usta, mesleği öğretecek çırak bulamadıklarını anlatarak, "Çırak bulamazsak kaynakçılık da ilçemizde unutulmaya yüz tutmuş meslekler arasında yer alacak" dedi.


Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde kaynak ustalığı yapan Mithat Usta, kendisinden sonra bu işi yapacak bir çırak bulamadıklarını söyledi. Bunun akabinde ilçede bu mesleğin unutulmaya yüz tutmuş meslekler arasında yer alacağını anlatan Usta, "Ben 50 yıllık kaynak ustasıyım. Ben de bu işi ustamdan öğrendim ve devam ettirdim. Pazaryeri ilçemizde elimden geldiği kadarıyla müşterilerimin bütün işlerini çözüme kavuştururum. Tabi dükkan kaynakçılık ile dönmediği için onun yanında her türlü motorlu araç tamiri yaparken, çiftçilerin de traktör, tarım aletlerini de tamir ediyorum. Yaz aylarında hasat zamanı tarım aletlerinin sürekli arıza yapıyor, çünkü ilçemiz tarıma dayalı. Yazın tarım aletleri sürekli çalıştığından hep arıza yapıyor, elimden geldiği kadar ilçe halkına ve köylerdeki çiftçilerimize yardımcı olmaya çalışıyorum" dedi.



"Yetiştirecek eleman bulamıyoruz"


Mesleğini öğretecek eleman sıkıntısını vurgulayan Mithat Özkan, “Mesleğimizde işi öğrenecek eleman bulamıyoruz. Çocuklarımızın sanayiyi beğenmemeleri sebebiyle burada usta olarak yetişmek istemiyor. Çırak sorunu böyle devam edecek olursa tamircilik, kaynakçılık unutulmaya yüz tutmuş mesleklerden biri olacak” ifadesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 10:30
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