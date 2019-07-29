Kaynak yaparken patlama sonucu yaralanan işçi yaşam savaşını kaybetti İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde, iddialara göre kaynak yaparken patlama sonucu yüzünden ağır yaralanan işçi Özgür Kaya, 5 gündür hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde, iddialara göre kaynak yaparken patlama sonucu yüzünden ağır yaralanan işçi Özgür Kaya, 5 gündür hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Kaya’nın 13 gün önce belediyede işe girdiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz çarşamba günü meydana gelen olayda, hayvan pazarı bölgesinde Kemalpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde görevli Özgür Kaya (39), kaynak makinesi ile varil kesmek isterken patlama meydana geldi. Yüzünden ağır yaralanan Kaya, çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan belediye işçisi, Ege Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. 5 gündür hastanede yaşam mücadelesi veren ve 13 gün önce belediyeye işe girdiği öğrenilen Özgür Kaya’nın bugün sabaha karşı hayatını kaybettiği öğrenildi.

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