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Kaynak Holding yöneticilerinin FETÖ davasında ara karar

FETÖ'nün finans merkezi olduğu gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holding'in yöneticilerine yönelik soruşturma sonunda, haklarında dava açılan 34'ü firari, 7'si tutuklu 85 sanığın yargılandığı davada 3 tutuklu sanığın, elektronik kelepçe takılması suretiyle tahliyesine karar verildi- Mahkeme heyeti, tutukluluğu devam eden 4 sanık hakkındaki dosyanın bu davadan ayrılmasına, aralarında üst düzey FETÖ yöneticilerinin bulunduğu 34 firari hakkında çıkarılan yakalama kararının devamına hükmetti

19 Haziran 2019 Çarşamba 16:00
Kaynak Holding yöneticilerinin FETÖ davasında ara karar

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans merkezi olduğu gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holding eski yöneticilerine yönelik soruşturma sonunda, haklarında dava açılan 34'ü firari, 7'si tutuklu 85 sanığın yargılandığı davada, 3 tutuklu sanığın elektronik kelepçe takılması suretiyle tahliyesine hükmedildi.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesinde iki gün süren duruşma sonucunda sanık ve avukatların taleplerine ilişkin ara karar açıklandı.

Mahkeme heyeti, sanıklar Ali Ayhan Çetintaş, Hasan Kahveci, Mehmet Tezcan ve Sinan Varol'un üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti mevcut delil durumunu dikkate alarak tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, bu sanıklar hakkındaki dosyanın bu dava dosyasından ayrılarak başka bir esasa kaydedilmesine ve ayrı bir duruşma günü verilmesine hükmetti.

Heyet, tutuklu sanıklar Yılmaz Şimşek, Menderes Demirci ve Fatih Getir'in savunmalarının alındığı, tutukluluktaki geçirdikleri süreyi dikkate alarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Heyet, adli kontrol kapsamında sanıklar hakkında ''yurt dışına çıkış'' ve ''konutu terk etmeme'' yasağı konulmasına hükmederek, bu tedbirin kontrolü amacıyla sanıklara elektronik kelepçe takılmasını kararlaştırdı.

Tutuksuz sanıklardan 41'i hakkında uygulanan adli kontrol şartının da devamına hükmeden heyet, eski Yönetim Kurulu Başkanı Naci Tosun, terör örgütünün sözde Türkiye imamı olan şüpheli Mustafa Özcan, FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in en yakınındaki isimlerden Cevdet Türkyolu gibi örgütün üst düzey isimlerinin bulunduğu firari 34 sanık hakkındaki yakalama kararının sürdürülmesine karar verdi.

Holdinge ait şirket hesaplarına yönelik bilirkişi raporunun beklenilmesine karar veren heyet, bir sonraki celse tanıkların dinlenilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.

- Davanın geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün finans merkezi olduğu gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holding'in yöneticilerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Kaynak Holding ve bağlı şirketlerin, olağan ticari faaliyetlerini yürütürken kurdukları örgüte bağlı tüm şirketlerinin para trafiğinin kesişim noktasında bulunduğu belirtilirken, bu sayede örgüt adına sisteme sokulması planlanan paraların FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kontrolünde olan ülke içerisindeki ve yurt dışındaki vakıf, dernek ve eğitim kurumları üzerinden finansının sağlandığı vurgulandı.

İddianamede, Kaynak Holding ve bağlı şirketlerinde tüm iş ve işlemlerin örgütsel olarak planlandığı, örgüt liderinin tüm söylemlerinin hassasiyetle takip edilerek tüm çalışanlar üzerinde baskı kurularak aidiyet duygularının geliştirilmeye çalışıldığı anlatılarak, örgütün yayın organlarına zorunlu abonelikler, sürekli himmet ile örgüte finans sağlandığı, örgütün tüm alanlarda gösterdiği faaliyetlerin bizzat holding merkezinde ve yöneticileri tarafından takip edilerek örgütün nihai amacına ulaşılması için her imkanın kullanıldığının tespit edildiği belirtildi.  

Sanıklar Mustafa Özcan ve Naci Tosun hakkında, ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçundan birer kez ağırlaştırılmış müebbet ile ''silahlı terör örgütü yöneticisi olmak'' suçundan 15 yıldan 22 yıl altışar aya kadar hapis cezası istenen iddianamede, 39 sanık hakkında da ayrı ayrı "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile ''silahlı terör örgütü yönetici veya üyesi olmak'' suçundan 7,5 yıldan 22 yıl altışar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

İddianamede, diğer sanıkların ise benzer suçlardan 7,5 yıldan 30 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Davanın iddianamesinde sanık olarak yer alan FETÖ'nün darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'nde bulunan, örgütün "sivil imamları" Kemal Batmaz ve Harun Biniş hakkındaki dosyanın bu davadan ayrılarak, 460 sanığın yargılandığı Akıncı Üssü davasıyla birleştirilmesi karar verilmişti.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 16:00
  1. Kaynak Holding yöneticilerinin FETÖ davası

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