0553 313 94 23

Kaynak Holding yöneticilerinin FETÖ davasında ara karar

FETÖ'nün finans merkezi olduğu gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holding'in yöneticilerine yönelik soruşturma sonunda, haklarında dava açılan 34'ü firari, 19'u tutuklu 85 sanığın yargılandığı davada 10 sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi

04 Ocak 2019 Cuma 18:09
Kaynak Holding yöneticilerinin FETÖ davasında ara karar

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans merkezi olduğu gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holding eski yöneticilerine yönelik soruşturma sonunda, haklarında dava açılan 34'ü firari, 19'u tutuklu 85 sanığın yargılandığı davada, 10 sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmedildi.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 16'sı tutuklu 45 sanık katıldı. Tutuksuz 3 sanığın Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldığı duruşmada sanık avukatları da hazır bulundu.

Sanıkların ve avukatlarının taleplerinin alındığı duruşmada, tutuklu sanıklar tahliyelerini, tutuksuz sanıklar ise haklarındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, 9 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Tutuklu sanıklar Ali Yusuf, Cemalettin Arslan, Çağatay Karadeniz, Harun Algül, Hüseyin Yüksel, İhsan Erbaş, Kadir Karakoç, Kürşat Yüce, Süleyman Tetik ve Yücel Bilginoğlu'nun, savunmalarının alınmış olması, tutuklulukta geçirdikleri süre dikkate alınarak tahliyesine hükmedildi. Heyet, yurt dışına çıkış yasağı koyduğu bu sanıkların, ayda iki kez karakola giderek imza atmalarını hükme bağladı.

Haklarında yakalama kararları bulunan sanıkların bu kararların infazının beklenmesini kararlaştıran heyet, 1 sanığın dosyasının ayrılmasına karar verdi.

Duruşma eksikliklerin giderilmesi için 25 Mart 2019'a ertelendi.


- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün finans merkezi olduğu gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holding'in yöneticilerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Kaynak Holding ve bağlı şirketlerin, olağan ticari faaliyetlerini yürütürken kurdukları örgüte bağlı tüm şirketlerinin para trafiğinin kesişim noktasında bulunduğu belirtilirken, bu sayede örgüt adına sisteme sokulması planlanan paraların FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kontrolünde olan ülke içerisindeki ve yurt dışındaki vakıf, dernek ve eğitim kurumları üzerinden finansının sağlandığı vurgulandı.

İddianamede, Kaynak Holding ve bağlı şirketlerinde tüm iş ve işlemlerin örgütsel olarak planlandığı, örgüt liderinin tüm söylemlerinin hassasiyetle takip edilerek tüm çalışanlar üzerinde baskı kurularak aidiyet duygularının geliştirilmeye çalışıldığı anlatılarak, örgütün yayın organlarına zorunlu abonelikler, sürekli himmet ile örgüte finans sağlandığı, örgütün tüm alanlarda gösterdiği faaliyetlerin bizzat holding merkezinde ve yöneticileri tarafından takip edilerek örgütün nihai amacına ulaşılması için her imkanın kullanıldığının tespit edildiği belirtildi.  

Sanıklar Mustafa Özcan ve Naci Tosun hakkında, ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçundan birer kez ağırlaştırılmış müebbet ile ''silahlı terör örgütü yöneticisi olmak'' suçundan 15 yıldan 22 yıl altışar aya kadar hapis cezası istenen iddianamede, 39 sanık hakkında da ayrı ayrı "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile ''silahlı terör örgütü yönetici veya üyesi olmak'' suçundan 7,5 yıldan 22 yıl altışar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

İddianamede, diğer sanıkların ise benzer suçlardan 7,5 yıldan 30 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 18:09
  1. Kaynak Holding yöneticilerinin FETÖ davasında ara karar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNCELLEME 4 - Iğdır'da terör saldırısı
    1. GÜNCELLEME 4 - Iğdır'da terör..
    2. Abant ve Gölcük, beyaz örtüsüyle..
    3. İsrail askerleri Gazze sınırında 6..
    4. Gaziantep ihracat rekoru kırdı
    5. Piyasalarda gün sonu
    6. Türkiye-Pakistan ortak açıklamasında,..
    7. AK Parti ilçe belediye başkan adayları..
    8. Erdoğan-Han ortak basın toplantısı
    9. Romalıların çıban otu
    10. Türkiye-Pakistan ortak açıklamasında,..
    11. Esrarlı kek ve tereyağı yapmışlar
    12. Teröristlerden ABD'nin açıklamalarına..
    13. Şeniz Doğan kimdir nerelidir?
    14. Türkiye-Pakistan ortak açıklamasında,..
    15. Kayseri'de DEAŞ operasyonu
    16. Medipol Başakşehir'den Muhammet..
    17. Borsa günü yükselişle tamamladı
    18. Lübnan'da hükümetin kurulması..
    19. İntihara kalkışan gencin isteği,..
    20. AK Parti Körfez belediye başkan adayı..
    Ayyaş Deniz Çakır AVM'de başörtülülere saldırdı! "Burası Arabistan mı?"
    Ayyaş Deniz Çakır AVM'de başörtülülere saldırdı! "Burası Arabistan mı?"
    CHP İzmir belediye başkan adayı kim?
    CHP İzmir belediye başkan adayı kim?
    Genç kızın isteği Başkan Erdoğan'ı şaşırttı: Çok bela bir kızın var
    Genç kızın isteği Başkan Erdoğan'ı şaşırttı: Çok bela bir kızın var
    İmran Han'dan flaş Türkiye açıklaması: Artık zamanı gelmiştir
    İmran Han'dan flaş Türkiye açıklaması: Artık zamanı gelmiştir
    Bahçeli'ye hediye edilen kurt başı ile ilgili flaş sözler! 'Birtakım sonuçları olacaktır'
    Bahçeli'ye hediye edilen kurt başı ile ilgili flaş sözler! 'Birtakım sonuçları olacaktır'

    Günün Karikatürü

    4 Ocak 2019
    Kadın hepsine küfretmiş, "Ya Rabbi şükür" diyorlar!
    Kadın hepsine küfretmiş, "Ya Rabbi şükür" diyorlar!
    Yine o alçak! Görüntüler ortaya çıktı
    Yine o alçak! Görüntüler ortaya çıktı