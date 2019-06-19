0553 313 94 23

Kaynak Holding davasında ara karar

Kaynak Holding yöneticilerinin FETÖ’ye maddi kaynak sağladıkları iddiasıyla yargılandığı davada 3 sanığın tahliyesine karar verilirken, tutuklu 4 sanığın dosyası ayrıldı.

19 Haziran 2019 Çarşamba 16:44
Kaynak Holding davasında ara karar

Kaynak Holding yöneticilerinin FETÖ’ye maddi kaynak sağladıkları iddiasıyla yargılandığı davada 3 sanığın tahliyesine karar verilirken, tutuklu 4 sanığın dosyası ayrıldı.


Fetullahçı Terör Örgütü’yle (FETÖ) ilişkili oldukları gerekçesiyle yargılanan 34’ü firari, 7’si tutuklu olmak üzere 85 Kaynak Holding yöneticisinin yargılanmasına devam edildi. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 2 gün boyunca süren duruşmada sanık ve avukatların talepleri dinlendi.


4 tutuklu sanığın dosyası ayrıldı


Taleplere ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Ali Ayhan Çetintaş, Hasan Kahveci, Mehmet Tezcan ve Sinan Varol’un üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumunu göz önüne alarak tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme ayrıca bu sanıkların dosyasının ana dava dosyasından ayırarak başka bir esasa kaydedilmesini hükmetti.


3 sanığa elektronik kelepçe


Mahkeme, tutuklu sanıklar Yılmaz Şimşek, Menderes Demirci ve Fatih Getir’in savunmalarının alınmış olmasını ve tutukluluktaki geçirdikleri süreyi dikkate alarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Heyet, adli kontrol kapsamında sanıklar hakkında ’yurt dışına çıkış’ ve ’konutu terk etmeme’ yasağı konulmasına karar vererek, sanıklara elektronik kelepçe takılmasına hükmetti.


Mahkeme aralarında Eski Yönetim Kurulu Başkanı Naci Tosun, terör örgütünün sözde Türkiye imamı olan şüpheli Mustafa Özcan’ın da bulunduğu firari 34 sanığın yakalama kararının sürdürülmesine karar vererek duruşmayı erteledi.


İddianameden


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheliler hakkında hazırlanan iddianamede, Kaynak Holding ve bağlı şirketlerinde işlerin örgütsel olarak planlandığı, örgüt liderinin tüm söylemlerinin takip edilerek, tüm çalışanlar üzerinde baskı kurularak aidiyet duygularının geliştirilmeye çalışıldığı anlatılıyor.


İddianamede, örgütün tüm alanlarda gösterdiği faaliyetlerin bizzat holding merkezinde ve yöneticileri tarafından takip edilerek örgütün nihai amacına ulaşılması için her imkanın kullanıldığının tespit edildiği yer alıyor.


İddianamede sanıklar Mustafa Özcan ve Naci Tosun hakkında, ’anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçundan birer kez ağırlaştırılmış müebbet ile ’silahlı terör örgütü yöneticisi olmak’ suçundan 15 yıldan 22 yıl altışar aya kadar hapis cezası istenen iddianamede, 39 sanık hakkında da ayrı ayrı ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile ’silahlı terör örgütü yönetici veya üyesi olmak’ suçundan 7,5 yıldan 22 yıl altışar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.


İddianamede, yargılanan diğer sanıklar için de 7,5 yıldan 30 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası isteniyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 16:44
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diyarbakır’da fidanlık alanında 360 bin yazlık çiçek üretildi
    1. Diyarbakır’da fidanlık alanında 360..
    2. "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi sona..
    3. PKK sığınağında füze bulundu
    4. MEDAŞ’ın “Genç Fikrin Enerjiye..
    5. Atletizmde bir olimpiyat kotası daha
    6. Tosya Adliyesinde veda yemeği
    7. TBMM'de Akdeniz Parlamenterler..
    8. Jandarmadan kenevir operasyonu
    9. Sancaktepe'de toplu açılış töreni
    10. Temizlik işçileri temiz Erenler için..
    11. Karabük’te mezuniyet töreni için..
    12. Siverek’te otomobiller çarpıştı: 3..
    13. Edremit Belediyesi parke taşı döşeme..
    14. Hendek’te ilaçlama çalışmaları hızla..
    15. Mersin'in Mut ilçesindeki sel
    16. PKK şüphelileri Yunanistan'a kaçarken..
    17. Uluslararası Öğrenciler ‘Türkçe..
    18. Yetim ailenin yarım kalan evi..
    19. Yangında meraklı kalabalık yüzünden..
    20. Avrupa Kupası 2020 kuraları çekildi
    21. ABD’li isim İmamoğlu’nu öveceğim..
    22. Vali Su: “Sahil Güvenlik, vatandaşa..
    23. Edirne’de ev yangını
    24. Yardıma muhtaç ailenin dramı yürek..
    25. Edremit’te muhtarlarla değerlendirme..
    26. ‘Ölüm Kavşağı’nda trafik kazası: 1..
    27. Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı..
    28. Yemen'de Husiler tarafından..
    29. Araklı’daki selde hayatını kaybeden 5..
    30. Çaldıkları klima ve televizyonları..
    İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Erdoğan'dan ilk yorum
    İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Erdoğan'dan ilk yorum
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    Mansur Yavaş hakkındaki davada mahkeme soruşturma açılmasını istedi
    Mansur Yavaş hakkındaki davada mahkeme soruşturma açılmasını istedi
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler

    Günün Karikatürü

    19 Haziran 2019
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu