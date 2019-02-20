Kaynağı belirsiz kokudan etkilenen 10 kişi hastaneye kaldırıldı Tekirdağ'da bir hurda alım satım dükkanından yayıldığı değerlendirilen kokunun kaynağını belirleme çalışmaları başlatıldı- Kokudan etkilenen vatandaşlardan bazılarının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, bir hurda alım satım yerinden yayıldığı değerlendirilen keskin kokudan etkilenen 10 kişi tedavi altına alındı. Alınan bilgiye göre, Kapaklı-Pınarça yolu üzerinde bulunan hurda toplama merkezinden kokular yayılması üzerine vatandaşlar ihbarda bulundu. Bölgeye, polis, itfaiye, zabıta, AFAD ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İşletmenin çevresine güvenlik şeridi çekildi. Kokudan etkilenen 10 kişi ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesindeki Kimyasal Biyolojik Radyasyon ve Nükleer Ünitesine kaldırıldı. Vatandaşlardan bazılarının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Ekipler, kokunun kaynağını belirlemek için inceleme başlattı.

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