Kaymek’ten Yaz Okulu Sanat ve mesleki eğitimde Anadolu’nun markası olan KAYMEK, çocuklar için yaz okulu açıyor.

Sanat ve mesleki eğitimde Anadolu’nun markası olan KAYMEK, çocuklar için yaz okulu açıyor. Yaz okulu için ön kayıtlar 1 Haziran itibarıyla başladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK tarafından 23 tesiste Yaz Okulu açılacak. 8-14 yaş grubu öğrencilere yönelik açılacak olan yaz okulunda Değerler Eğitimi, İngilizce, Kodlama, Diksiyon, Resim, Kuran-ı Kerim, akıl ve zekâ oyunları gibi branşlarda eğitimler verilecek.

Yaz okulu için ön kayıtlar 1 Haziran Cumartesi günü başladı. Ön kayıtlarwww.kaymekonline.com adresinden alınabiliyor. İki ay sürecek olan kurslar 17 Haziran Pazartesi günü başlayıp, 9 Ağustos Cuma günü sona erecek.

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