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KAYMEK’ten eğitim semineri

Sanat ve mesleki eğitimde Anadolu’nun markası haline gelen KAYMEK, eğitim kalitesini artırmak için hizmet içi eğitim seminerlerini de sürdürüyor.

14 Şubat 2019 Perşembe 12:55
KAYMEK’ten eğitim semineri

Sanat ve mesleki eğitimde Anadolu’nun markası haline gelen KAYMEK, eğitim kalitesini artırmak için hizmet içi eğitim seminerlerini de sürdürüyor. Seminere konuşmacı olarak katılan Kemal Tekden, özellikle çocukların yetiştirilmesinde yapılan yanlışlara değindi ve bu konuda eğitimcilere büyük görev düştüğünü belirtti.


25. Dönem Kayseri Milletvekili, Eğitimci, Sağlıkçı ve Yapımcı Kemal Tekden, KAYMEK’in seminerine katılarak eğitimcilerle bir araya geldi. Özellikle çocukların yetiştirilmesi üzerinde duran ve bu konudaki yanlışlıklara değinen Tekden, çocukların birer cevher olduğunu söyledi ve bu cevherin eğitimcilerin elinde mücevher haline gelebileceğini dile getirdi.


Çocukların sarıp sarmalanmasının yanlışlığına da değinen Kemal Tekden, “Çocuklarımız düşmeden, terlemeden, üşütmeden, acıkmadan büyütülüyor. Çocukları sarıp sarmaladığımız için ızdırap görmemiş, acıkmadığı için açın halinden anlamayan, sıkıntı görmemiş bir nesil yetişiyor” dedi. Kemal Tekden, yapılan yanlışları dile getirerek bu konuda eğitimcilerin toplumu aydınlatması gereğine vurgu yaptı.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 12:55
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