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Kaymakamlıktan "Sultanbeyli Yaşlılarına Sahip Çıkıyor" projesi

Sultanbeyli Kaymakamlığı ve Darülaceze Vakfı işbirliğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında, Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay ve İlçe Müftüsü Hasan Erdoğan, Sultanbeyli'de ikamet eden 65 yaş üstü vatandaşlarla sohbet etti, yemek yedi -Kaymakamlığın gerçekleştirdiği proje kapsamında, sosyal ve ekonomik yönden yardıma muhtaç kişilerin desteklenerek sosyalleşmeleri sağlanıyor

17 Ocak 2019 Perşembe 16:45
Kaymakamlıktan "Sultanbeyli Yaşlılarına Sahip Çıkıyor" projesi

İSTANBUL (AA) - Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay ve İlçe Müftüsü Hasan Erdoğan, Kaymakamlık ve Darülaceze Vakfı ortaklığıyla gerçekleştirilen, "Sultanbeyli Yaşlılarına Sahip Çıkıyor" projesi kapsamında, ilçede yaşayan yaşlılarla sohbet programı gerçekleştirdi.

Kaymakam Metin Kubilay, Sultanbeyli Kaymakamlığı Ömer Halisdemir Toplantı Salonu'nda gerçekleşen sohbet programına katılan vatandaşları tek tek selamlayarak, hasbihal etti. Daha sonra kısa bir konuşma yapan Kubilay, başta şehit ve gazi aileleri olmak üzere tüm katılımcıları kendi ailesi, kendi anne babası gibi gördüğünü ifade etti.

Konuşmanın ardından program Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Sultanbeyli İlçe Müftüsü Hasan Erdoğan'ın sohbetiyle devam etti. Sohbetin ardından Kaymakam Kubilay, programa katılanlarla yemek yedi.

"Sultanbeyli Yaşlılarına Sahip Çıkıyor" projesi kapsamında ilçede yaşayan, sosyal veya ekonomik yönden zorluk çeken, kimsesi olmayan veya yakınları tarafından bakılmak istenmeyen yaşlıların morallerini yüksek tutmak için kıyafet yardımı yapılıp, tarihi ve kültürel mekanlara geziler ve istedikleri takdirde akraba ve aile ziyaretleri de düzenleniyor.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 16:45
  1. Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay
  2. Yaşlılar için proje

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