Kaymakamlıktan "Sultanbeyli Yaşlılarına Sahip Çıkıyor" projesi

İSTANBUL (AA) - Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay ve İlçe Müftüsü Hasan Erdoğan, Kaymakamlık ve Darülaceze Vakfı ortaklığıyla gerçekleştirilen, "Sultanbeyli Yaşlılarına Sahip Çıkıyor" projesi kapsamında, ilçede yaşayan yaşlılarla sohbet programı gerçekleştirdi.

Kaymakam Metin Kubilay, Sultanbeyli Kaymakamlığı Ömer Halisdemir Toplantı Salonu'nda gerçekleşen sohbet programına katılan vatandaşları tek tek selamlayarak, hasbihal etti. Daha sonra kısa bir konuşma yapan Kubilay, başta şehit ve gazi aileleri olmak üzere tüm katılımcıları kendi ailesi, kendi anne babası gibi gördüğünü ifade etti.

Konuşmanın ardından program Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Sultanbeyli İlçe Müftüsü Hasan Erdoğan'ın sohbetiyle devam etti. Sohbetin ardından Kaymakam Kubilay, programa katılanlarla yemek yedi.

"Sultanbeyli Yaşlılarına Sahip Çıkıyor" projesi kapsamında ilçede yaşayan, sosyal veya ekonomik yönden zorluk çeken, kimsesi olmayan veya yakınları tarafından bakılmak istenmeyen yaşlıların morallerini yüksek tutmak için kıyafet yardımı yapılıp, tarihi ve kültürel mekanlara geziler ve istedikleri takdirde akraba ve aile ziyaretleri de düzenleniyor.