Kaymakamlık sınavı başvurusu nasıl yapılır? İçişleri bakanlığı Kaymakam adaylığı sınavı 2019

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 9 Kasım'da uygulanacak İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'na başvurular başladı. ÖSYM tarafından 9 Kasım'da uygulanacak İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'na başvurular 25 Eylül'e kadar yapılabilecek. Kaymakamlık sınavı için başvuru ekranı, Resmi Gazete'de de yayımlandığı gibi bugün ÖSYM üzerinden kabul ediliyor. ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinde yer alan Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden tamamlanacak olan kaymakamlık sınavı başvurusu için bazı şartlar ise önem arz edecek. Peki, Kaymakamlık sınavı başvurusu nasıl yapılır?

Kaymakamlık sınavı başvurusu nasıl yapılır?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden gerçekleştirebilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan 2019-Kaymakamlık Kılavuzu'nda ulaşılabilecek.

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Kaymakamlık sınavı sınav ücreti ne kadar?

Başlangıç Tarihi :19.09.2019 10:00

Bitiş Tarihi : 25.09.2019 23:59

Sınav Ücreti: 216 TL

Ödeme Yerleri: ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

Kaymakamlık sınavı başvuru şartları neler?

İlana göre, sınava girecek adaylarda, üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye ve finans, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümlerinden veya bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az yüzde 80'ine sahip olan diğer bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun olma şartı aranacak.

Üniversitelerin sosyal bilimler, mühendislik fakülteleri ile tarih bölümlerinde en az dört yıllık lisans eğitimi yapan ve uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapanlar da sınava başvurabilecek.

Ayrıca adaylarda, 1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları ve askerlikle ilişiklerinin bulunmaması koşulları da aranacak.