Şerif Mesutoğlu, kaymakamlığın gizli evraklarını PKK'ya göndermiş

Mardin'in Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Fatih Safitürk'ün şehit edildiği saldırıya ilişkin davada 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 28 yıl hapis cezası verilen eski Kaymakamlık Yazı İşleri Şefi Şerif Mesutoğlu'nun kuruma ait gizli evrakları PKK'lı teröristlere gönderdiği bilgisi, mahkemenin gerekçeli kararında yer aldı.

Mardin 3. Ağır Ceza Mahkemesince Safitürk'ün şehit edilmesine ilişkin davanın gerekçeli kararı hazırlandı. Terör örgütü PKK elebaşılarının belediyelere atanan "kayyum"lara yönelik eylem talimatı verdiği belirtilen gerekçeli kararda, Kaymakam Safitürk'e yönelik bombalı saldırının terör örgütü PKK içerisindeki "Diyarbakır grubu" tarafından planlandığı bildirildi.

Patlayıcıyı Çınar kırsalında almış

Kararda, Mesutoğlu'nun Çınar ilçesine giderek kırsal alanda buluştuğu teröristlerden olayda kullanılan el yapımı patlayıcı ve kumandayı teslim aldığı belirtildi.

Saldırıda kullanılan patlayıcının uzaktan kumandalı ve basınç etkili bomba olduğunun tespit edildiğine yer verilen kararda, şunlar kaydedildi:

"Mardin Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğünün ekspertiz raporuna göre ele geçirilen bu cihazın 12 farklı alıcıyı kontrol edebildiği, 2 bin metreye kadar menzili olduğu, aynı bina içerisinde 4 odalık mesafe var iken verici kumandanın alıcı devreyi kumanda edebildiğine dair tespit yapılmıştır. Terör örgütü PKK tarafından son 10 yıl içerisinde gerçekleştirilen bombalı saldırı eylemleriyle ilgili yapılan araştırmada benzer şekilde oluşturulmuş el yapımı patlayıcıların ve bu patlayıcıları kumanda etmek için bu olayda kullanılan şekilde uzaktan kumandalı ateşleme sistemlerinin benzerlik gösterdiği anlaşılmıştır."

"Gizli evraklar elimin altından geçmekte"

Bingöl'de 2 yıl önce düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada, bir kişinin sağ yakalandığı araçta sanık Mesutoğlu'nun Kaymakamlığa ait gizli evrakları PKK'lı teröristlere gönderdiğine ilişkin yazdığı notun da yer aldığına dikkati çekilen kararda, Diyarbakır Kriminal Polis Laboratuvarları Müdürlüğünün incelemesi sonucu hazırlanan raporda, yazının Mesutoğlu'na ait olduğunun tespit edildiği vurgulandı.



Notta şu ifadeler yer alıyor:



"Heval Numan'a! Ben Bitlis Valiliğinden Derik Kaymakamlığına şef olarak atandım. Konum itibarıyla hemen hemen tüm gizli evraklar elimin altından geçmekte. Hevale Sofi ile gönderdiğim hafıza kartında çok önemli olduğunu düşündüğüm gizli evraklar var. İçinde bulunduğumuz bu dönemde bu tarz bilgilerin partimiz için çok önemli olacağı kanaatindeyim. Bu yeni dönemde çalışmalarımın, istihbarat bilgilerinin temini noktasında olması daha faydalı olacaktır. Gizli evrak olsun ya da olmasın bir ay sonra yeniden gelip çalışmalarımda yol haritası belirlemek adına sizinle görüşmek istiyorum. Başarılar... 12/03/2016 Seyda H. Numan'a."

Kararda, sanık Mesutoğlu'nun, terör örgütü PKK'nın kayyumlara saldırı talimatından sonra, eylemi tasarlayarak el yapımı bomba kullanmak suretiyle

Safitürk'e yönelik saldırı gerçekleştirdiği değerlendirildi.

Sanık Mesutoğlu'na verilen hapis cezasının gerekçesinde, şunlar kaydedildi:

"Safitürk'ün bombalı saldırı sonucu öldürülmesi, şoförü Mustafa Dinçer'in yaralanması, olayda kullanılan patlayıcı maddenin ele geçirilmesi ve bulundurulmasının vahim nitelikte saldırı olarak kabul edilmesinin tartışmasız olması nedeniyle sanık Mesutoğlu'nun cezalandırılmasına karar verilmiştir."

Kararda, diğer sanıkların, üzerlerine atılı suçları işlediklerine dair mahkumiyetlerine karar verilmesine yeterli, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı kabul edilerek, dava konusu suçlardan beraatlerine karar verildiği anlatıldı.

Mardin'de 22 Ekim'deki karar duruşmasında, sanık Şerif Mesutoğlu, "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmek", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etmek" ve "patlayıcı madde bulundurmak" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 28 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Sanıklardan Kaymakamlık eski Yazı İşleri Müdürü Tahsin Erdaş'a ise "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunu'nun 12. maddesine muhalefet" suçundan 1 yıl, aynı suçtan sanıklar Ahmet Deniz ve Fikret Deniz'e ise 5 yıl hapis cezası ile 20 bin lira para cezası verilmişti.

Kaymakam Safitürk'ün şehit edilmesi

Mardin'in Derik ilçesinde 10 Kasım 2016'da makam odasında PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda, İçişleri Bakanlığınca Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede 11 Kasım 2016 günü şehit olmuştu. Saldırıda Safitürk'ün şoförü Mustafa Dinçer de yaralanmıştı.